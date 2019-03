Dobré ráno: Očkovanie funguje. Bodka

Boj proti očkovaniu vedie k zbytočným úmrtiam.

21. mar 2019 o 23:15 Peter Kapitán, Zuzana Matkovská

Vypočujte si podcast

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/593799084&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true

Na Ukrajine sa tento rok objavilo už 30-tisíc prípadov osýpok, jedenásť pacientov na túto chorobu aj zomrelo.

Percento populácie na Slovensku sa hýbe nebezpečne na úrovni hranice, kedy ešte všetkých ľudí chráni kolektívna imunita. Objavujú sa choroby, o ktorých sme si mysleli, že ich už ľudstvo porazilo. Napriek tomu sa v spoločnosti stále vyskytuje silný tlak na to, že očkovanie ničomu nepomáha.

Slovenské ministerstvo zdravotníctva sa aj kvôli tomu rozhodlo prísť s novinkou, ktorá by mala rodičov presvedčiť, že deti naozaj zaočkovať treba.

Peter Kapitán sa rozprával so Zuzanou Matkovskou.

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Krátky prehľad správ

V druhom kole prezidentských volieb by zvíťazila Zuzana Čaputová so ziskom 60 a pol percenta. Vyplýva to z prieskumu agentúry Median SK pre verejnoprávnu RTVS. Čaputovú by podľa prieskumu podporili najmä mladší ľudia s vysokoškolským vzdelaním, starší vo veku 65 a viac rokov by volili skôr Maroša Šefčoviča. Voliť by šlo 44 percent opýtaných.

Ochranári aj nespokojní lesníci žiadajú odvolanie ministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej. Výzvu premiérovi Pellegrinimu podpísalo viac ako 41-tisíc ľudí. Podnetom na spustenie výzvy je Matečnej ignorovanie naliehavých problémov aj negatívne dopady zlých a nekompetentných rozhodnutí v jej rezorte. Strácame to najcennejšie prírodné dedičstvo v tých najvýznamnejších chránených územiach, tvrdí Karol Kaliský z iniciatívy My sme les.

Juraj Hossu obžalovaný zo zabitia Filipínca Henryho Acordu zostáva vo väzbe. Tento týždeň na súde vypovedali svedkovia incidentu z minulého roka, pri ktorom Filipínec prišiel o život. Svedkovia opisujú podrobnosti útoku, Acorda zomrel na následky kopnutia do hlavy.

Na Slovensku by malo jazdiť viac elektromobilov. Vláda pripravuje akčný plán, ktorý by mal podporiť predaj áut výhradne na elektrický pohon. Jeho súčasťou bude napríklad informačná kampaň či zrýchlené odpisy elektromobilov. Na slovenských cestách ku koncu minulého roka jazdilo len asi tisíc áut s elektrickým pohonom, ministerstvo hospodárstva chce toto číslo zdesaťnásobiť.

Slovensko nebude len montážnou dielňou na automobily, vyrábať by sa tu malo aj viac bicyklov. Francúzska skupina Rossignol Group uvažuje, že jej závod v obci Gajary na Záhorí by mal zvýšiť svoju produkciu. Prácu by mohli nájsť desiatky ľudí a nemusia si zle zarobiť. Keď gajarský závod hľadal vedúceho výroby, núkal mu mesačne 1500 eur.

Podcasty SME

Všetky podcasty SME nájdete na linku podcasty.sme.sk.

SME každý pracovný deň ráno vydáva denný spravodajský podcast Dobré ráno, ktorý ponúka prehľad najdôležitejších správ dňa.

Zoom je týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia_FM. Každý týždeň správy zo sveta vedy, vedeckých osobností a ďalších objavov.

Klik je týždenný podcast, komentovaný prehľad technologických správ, o udalostiach, ktoré sa udiali vo svete IT, médií a sociálnych sietí. Vychádza každú sobotu.

Index je týždenný podcast denníka SME o ekonomike a podnikaní na Slovensku a vo svete. Prehľad dôležitých správ a zaujímavé rozhovory s podnikateľmi, analytikmi a ďalšími hosťami. Vychádza každý štvrtok

Za volantom je podcast o autách a automobilovom priemysle - novinky, správy, testy automobilov aj situácie z ciest. Vychádza každý piatok.

Podcast Tech_FM, ktorý vzniká v spolupráci s Rádio_FM, sa venuje dvom vedeckým alebo technologickým správam týždňa.

Podcast Dejiny vzniká v spolupráci s magazínom Historická revue. Moderuje ho Jaro Valent a vychádza každú nedeľu.

Všesvet je cestovateľský podcast, ktorý moderujú Naďa Hubočan a Tina Hamárová. Vychádza každý utorok.

Diskutovať o podcastoch môžete s nami vo facebookovej skupine: Podcastový klub denníka SME. Nových členov schvaľujeme zvyčajne pár minút po prihlásení.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.