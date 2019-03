Minúta po minúte: Čaputová alebo Šefčovič? Slovensko volí nového nového prezidenta

Sledujte voľby online.

30. mar 2019 o 7:01 (aktualizované 30. mar 2019 o 8:23) Martin Vonšák, TASR, SITA

Dôležité informácie o 2. kole prezidentských volieb 2019

Sledujte s nami naživo priebeh a výsledky prezidentských volieb 2019

8:23 Chceme krajinu, v ktorej sa hlasy nežmýkajú z ľudí apelovaním na ich najnižšie pudy. Rozsievaním strachu, podplácaním omrvinkami, ktoré nikdy neochutnajú. Pásovou výrobou nepriateľov odkukaných od suseda autokrata.

A pre takú krajinu si volíme prezidenta. Nie proti spoluobčanom, z akejsi pomstychtivosti, že my im ukážeme, píše šéfredaktorka denníka SME, Beata Balogová.

8:14 Na Orave je otvorených 118 miestností pre voľbu prezidenta. Už v prvom kole zaujal región vysokou účasťou na hlasovaní, až v 52 obciach a mestách zo 63 prekročila 50-percentnú hranicu.

8:09 Svoj hlas bude môcť odovzdať aj viac ako desaťtisíc väzňov.

Ku koncu tohto týždňa sa vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody nachádzalo 10.467 väznených osôb, z ktorých má 10.189 právo voliť prezidenta SR.

Z väzňov je 224 cudzincov a 54 neplnoletých, teda osôb bez práva voliť.

8:06 Obec Medzany, ktorá sa počas prvého kola prezidentských volieb neslávne zviditeľnila škandálom s ukradnutou a zničenou kartónovou urnou, nenechala pred druhým kolom nič na náhodu.

Volebné lístky bude v sobotu chrániť kovová urna, ako za starých čias.

8:03 Na najväčšom a najmladšom sídlisku v Považskej Bystrici mali v jednom z okrskov prvého voliča už pätnásť minút pred siedmou.

Vtedy voliť nemohol, vo volebnej komisii dúfajú, že sa ešte vráti.

7:58 "V meste je vytvorených 50 volebných okrskov. Oproti ostatným voľbám nenastali žiadne zmeny vo volebných okrskoch a miestnostiach," informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová.

Vo voľbách môžu ľudia opäť využiť možnosť hlasovať aj mimo svojho trvalého bydliska.

7:55 Viacero obyvateľov z obce Chvojnica v okrese Myjava hlasovalo vo volebnej miestnosti v priestoroch obecného úradu.

"Voliť chodím pravidelne na každé voľby. Aj keď to nie je zákonná povinnosť, z morálnej stránky to za povinnosť považujem. Som presvedčená, že kto nevolí, nemá potom právo ani kritizovať. V druhom kole nie sú z môjho pohľadu nevoliteľní kandidáti a mám po dlhej dobe pocit, že nevolím menšie zlo," uviedla jedna z prvých tamojších voličiek Angelika.

Právo hlasovať hneď v prvých minútach volieb využil aj manželský pár Potengových. "S manželom sme boli na nočnej a tak sme prišli priamo z práce. Voľby považujem za svoju občiansku povinnosť," uviedla Viera Potengová.

7:43 Preferovanému kandidátovi na post hlavy štátu odovzdávajú voliči bratislavského Lamača hlas v priestoroch základnej školy, kde sa nachádzajú volebné miestnosti všetkých šiestich volebných okrskov v mestskej časti.

Medzi prvými bola vo volebnej miestnosti aj pani Daniela. "Od prezidenta očakávam profesionalitu a to, že jeho komunikácia prispeje k tomu, aby atmosféra v spoločnosti nebola natoľko vyhrotená, ako je tomu teraz," ozrejmila očakávania od novej hlavy štátu. Morálnu integritu i vzor pre druhých by mal stelesňovať človek na poste najvyššieho ústavného činiteľa podľa pána Slavomíra.

"Verím, že svoj úrad a kompetencie, ktoré má, bude vykonávať naozaj profesionálne," uviedol pre TASR.

7:23 V Turci je 139 okrskových komisií, 107 z nich sa nachádza v okrese Martin a 32 v okrese Turčianske Teplice.

Zapisovateľka a piati členovia okrskovej komisie č. 3 v Turanoch, ktorá úraduje v kultúrnom stredisku v Drevine, sa zišli už o šiestej ráno. „Stretli sme sa skôr, aby sa stihlo všetko pripraviť. Pečiatkovali sme obálky, zapečatili volebnú urnu. Primátor doniesol zoznam voličov. Prví voliči zvyknú chodiť hneď ráno pri ceste do obchodu alebo z obchodu. Dnes to vyzerá na pekný deň, čo by mohlo prospieť aj účasti. Prví voliči zvyknú chodiť hneď ráno pri ceste do obchodu alebo z obchodu,“ myslí si Viera Lovíšeková, členka okrskovej komisie v Turanoch.

7:19 V druhom kole volieb prezidenta sa hlasuje v 5 940 volebných miestnostiach. Zákonnú možnosť začať hlasovanie skôr využili opäť v obci Lúčka v Sabinovskom okrese, kde sa volebné miestnosti otvorili o hodinu skôr, teda o 6:00. Aj v obciach, kde sa starosta rozhodne otvoriť volebné miestnosti skôr, sa musí hlasovať do 22:00.

7:00 Otvorili sa volebné miestnosti. Približne 4,43 milióna voličov si dnes až do 22:00 môže na najbližších päť rokov vybrať hlavu štátu.

Prvú príležitosť v živote využiť voličské právo má dnes približne 2 000 občanov Slovenska. Ide o voličov, ktorí dosiahli 18 rokov medzi prvým a druhým kolom volieb.

BRATISLAVA. Slovensko volí v sobotu 30. marca 2019 novú hlavu štátu. Zvolený kandidát nahradí Andrej Kisku, víťaz sa stane prezidentom inaugurovaním 15. júna 2019.

V nedeľu ráno o 9:30 nájdete na webe SME.sk volebné štúdio Zuzany Kovačič Hanzelovej.