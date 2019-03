Slováci žijúci v zahraničí investovali stovky eur pre možnosť voliť

Iniciatíva Srdcom doma spustila petíciu na podporu možnosti voliť aj v zahraničí.

BRATISLAVA. Slováci žijúci a pracujúci v zahraničí musia pre účasť na prezidentských voľbách na Slovensku precestovať aj tisíce kilometrov a investovať stovky eur.

Vyplýva to z ankety iniciatívy Srdcom doma na sociálnej sieti.

Voľby pritiahli aj "Austrálčanku"

Iniciatíva sa pýtala zahraničných Slovákov, koľko eur sú ochotní zaplatiť za možnosť voliť v prezidentských voľbách, koľko kilometrov musia prekonať, kým dorazia do najbližšej volebnej miestnosti, či koľko hodín na cestách pre účasť na voľbách strávia.

"Na prvé kolo volieb (16. 3.) nám to vyšlo, na druhé už nie. Cestovala som zo Škótska, s päťmesačným a päťročným synom. Cesta nás stála okolo 500 eur a trvala sem dva dni a naspäť 13 hodín," napísala Katarína.

Samuel cestoval na východné Slovensko pre voľby z Paríža, cesta mu trvala 14 hodín a vyšla ho okolo 100 eur.

"Z Londýna je to ešte relatívne v poriadku. Idem domov na otočku už asi na štvrté voľby," napísal Martin.

Denisa príde z Dubaja a musela si zobrať aj niekoľko dní dovolenky z práce. Viac ako šesťhodinová cesta ju podľa jej slov vyjde na 500 eur.

"V Spojených arabských emirátoch je cez 2000 Slovákov, ak nie viac. Všetci by sme radi išli voliť," podotkla Katarína.

V sobotu popoludní pricestuje na Slovensko z Austrálie Ala. "Cestou domov sa zastavím voliť. Som rada, že stíham. Možnosť voliť zo zahraničia by využili všetci, ktorých tu zo Slovenska poznám," skonštatovala.

Zuzana cestuje z Zürichu. Prejde 840 kilometrov a počíta s nákladmi pre dve osoby cez 400 eur.

"Ja som mal šťastie na lacné letenky. Cesta tam aj späť spolu s vlakmi ma vyšla pod 80 eur. Horšie je to však s časom, keďže na ceste strávim okolo 20 hodín," uviedol Jakub.

Mareka stála spiatočná letenka z Amsterdamu na druhé kolo volieb 220 eur. Barbora išla na prvé kolo prezidentských volieb z Prahy do Nitry. "Dokopy ma to obojsmerne stálo asi 30 eur a viac ako desať hodín môjho času. Na druhé kolo ma čaká to isté," poznamenala.

Jana napísala, že zo Štokholmu je "našťastie" nová linka do Viedne. "Za letenky na obe kolá sme dali zhruba 150 eur pre dvoch," spresnila.

Petícia na podporu voľby zo zahraničia

Iniciatíva Srdcom doma bojuje za to, aby mohli Slováci voliť aj zo zahraničia, spustila preto aj petíciu.

"Každý občan, ktorý má právo voliť na území Slovenska, musí mať možnosť využiť toto právo aj v prípade, že je v čase volieb mimo územia Slovenska, a to vo všetkých typoch volieb," žiada.

Premiér SR Peter Pellegrini počas prvého kola prezidentských volieb vyjadril podporu možnosti voliť hlavu štátu občanmi SR aj v zahraničí.

Pellegrini nevidí dôvod na to, aby Slováci v zahraničí nemohli voliť prezidenta, ak môžu na ambasádach voliť pri iných voľbách. Za otázku budúcnosti označil premiér elektronické voľby.