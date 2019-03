Kiska nerozumie plánu koalície na obmedzený počet ústavných sudcov

Koalícia hovorí o šestici mien, z ktorej by prezident vymenoval troch.

30. mar 2019 o 12:52 TASR

BRATISLAVA. Prezident SR Andrej Kiska vyzýva koalíciu k zodpovednosti pri voľbe kandidátov na ústavných sudcov.

Pripomína, že koalícia má v rukách všetky nástroje, aby bol Ústavný súd SR plne obsadený, a aby on ako prezident mohol vymenovať predsedu súdu.

Kvalitných kandidátov je dosť

Nerozumie, prečo by mu mala koalícia po voľbe poslať len zopár mien kandidátov a nie všetkých 18. Kvalitných kandidátov je podľa Kisku dosť.

Hlava štátu reagovala na informáciu, že koalícia speje k dohode na menách kandidátov, ktorých by mohla zvoliť.

Koalícia hovorí o šestici mien, z ktorej by prezident vymenoval troch, na ústavnom súde by tak bolo sedem sudcov a už by nebol paralyzovaný. Ešte stále by mu ale chýbali sudcovia do plného počtu (13).

Prezident nerozumie, prečo by mu mala koalícia predložiť len zopár mien, keď kandidátov je 29 a dá sa z nich podľa neho vybrať.

"Máme dostatok kvalitných kandidátov a nerozumiem, prečo by mali predložiť len zopár mien, ako som počul," doplnil Kiska.

Koalícia potvrdila rodiacu sa dohodu

Predseda strany Smer-SD Robert Fico v piatok oznámil, že koalícia je viac-menej dohodnutá, ako by mohla voliť kandidátov na ústavných sudcov. Cieľom je podľa neho zvoliť toľko sudcov, aby bola na ÚS väčšina, čo by sa podľa Fica mohlo podariť.

"Klamal by som, ak by som povedal, že sa dá stopercentne predpokladať, že zvolíme 18 kandidátov. Ale pokiaľ ide o prvú skupinu kandidátov na sudcov Ústavného súdu, je vôľa v koalícii sa dohodnúť a ponúknuť prezidentovi prvú skupinu kandidátov na sudcov Ústavného súdu," uviedol Fico.

Smer-SD trvá na tajnej voľbe. Predsedovia klubov SNS Tibor Bernaťák a Mosta-Híd Tibor Bastrnák potvrdili, že sa v koalícii blížia k dohode.

Voliť majú poslanci podľa programu 3. apríla podvečer, diskusia k voľbe sa má začať v ten istý deň ráno.

Pri prvom hlasovaní nikoho nezvolili, a tak sú aktuálne na ústavnom súde iba štyria sudcovia z 13.

O voľbe hovorila koaličná rada, vládne strany sa zatiaľ nedohodli. Poslanci majú zvoliť 18 kandidátov, z ktorých má prezident SR vybrať deväť nových ústavných sudcov.