Dobré ráno: Na Ukrajine mali prezidenta čokoládového kráľa, teraz je favoritom komik

Čo môže zmeniť ukrajinský prezident?

2. apr 2019 o 23:16 Lukáš Onderčanin, Zuzana Kovačič Hanzelová

Vypočujte si podcast

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/599986254&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true

Vyplňte krátky dotazník o počúvanosti podcastov >>

Ukrajina si vyberá prezidenta. Druhé kolo prezidentských volieb bude o tri týždne a vo finále je súčasný prezident Petro Porošenko a herec a komik Volodymyr Zelenskyj.

Šanca, že nový prezident dokáže vyriešiť situáciu na Donbase je takmer nulová.

Čo teda môže zmeniť ukrajinský prezident?

A bol Petro Porošenko dobrý prezident?

Zuzana Kovačič Hanzelová sa rozprávala s redaktorom zahraničného spravodajstva Lukášom Onderčaninom.

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Krátky prehľad správ

Agentúra AKO zverejnila nový prieskum. Na čele je stále strana Smer s takmer 20timi percentami. Lídrom opozície je podľa AKO koalícia Progresívneho Slovenska a Spolu, ktorá by získala 14 a pol percenta. Za ňou nasleduje SaS s asi trinástimi percentami. Ľudová strana Naše Slovensko s jedenásť a pol, Sme rodina s viac ako 10 a pol percentami, OĽaNO s osem a pol, SNS zo sedem a pol a KDH s takmer siedmimi percentami. Do parlamentu by sa tesne dostal aj Most-Híd s piatimi percentami.

Európska komisia pozastavila mimoriadny odvod Andreja Danka pre obchodné reťazce. Preveruje, či vláda prijatím zákona neporušila unijné pravidlá v oblasti štátnej pomoci. Osobitný ovod musia platiť len vybrané reťazce a podľa komisie dochádza k selektívnemu zvýhodňovaniu niektorých maloobchodníkov oproti ich väčším konkurentom.

Špeciálna prokuratúra nariadila vyšetriť reči Antonina Vadalu o kupovaní postov v SIS, na colnici a polícii. Vyjadrenia Vadalu zverejnila talianska televízia. Tá hovorila okrem iného aj o tom, že asistentka Roberta Fica Mária Trošková mala v čase, keď bol predseda Smeru premiérom, viac ako 400 telefonátou medzi ňou a Antoninom Vadalom, ktorý je podozrivý z pašovania drog a z členstva v talianskej mafii Ndrangeta.

Predseda Progresívneho Slovenska Ivan Štefunko ohlásil, že končí na poste predsedu strany. Hovorí, že pre zdravotné dôvody. Snem strany bude ôsmeho mája, nahradiť Štefunka by mohol podpredseda strany a podnikateľ Michal Truban.

Rast britskej ekonomiky sa pre brexit takmer zastavil. Ekonomiku poškodila patová situácia, v ktorej sa ocitol britský parlament.

Podcasty SME

Všetky podcasty SME nájdete na linku podcasty.sme.sk.

SME každý pracovný deň ráno vydáva denný spravodajský podcast Dobré ráno, ktorý ponúka prehľad najdôležitejších správ dňa.

Zoom je týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia_FM. Každý týždeň správy zo sveta vedy, vedeckých osobností a ďalších objavov.

Klik je týždenný podcast, komentovaný prehľad technologických správ, o udalostiach, ktoré sa udiali vo svete IT, médií a sociálnych sietí. Vychádza každú sobotu.

Index je týždenný podcast denníka SME o ekonomike a podnikaní na Slovensku a vo svete. Prehľad dôležitých správ a zaujímavé rozhovory s podnikateľmi, analytikmi a ďalšími hosťami. Vychádza každý štvrtok

Za volantom je podcast o autách a automobilovom priemysle - novinky, správy, testy automobilov aj situácie z ciest. Vychádza každý piatok.

Podcast Tech_FM, ktorý vzniká v spolupráci s Rádio_FM, sa venuje dvom vedeckým alebo technologickým správam týždňa.

Podcast Dejiny vzniká v spolupráci s magazínom Historická revue. Moderuje ho Jaro Valent a vychádza každú nedeľu.

Všesvet je cestovateľský podcast, ktorý moderujú Naďa Hubočan a Tina Hamárová. Vychádza každý utorok.

Diskutovať o podcastoch môžete s nami vo facebookovej skupine: Podcastový klub denníka SME. Nových členov schvaľujeme zvyčajne pár minút po prihlásení.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.