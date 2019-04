Poslanci si pri voľbe sudcov opäť nesplnili povinnosť, odkázal Kiska

Prezident sa v krátkom čase vyjadrí, ako bude vo veci ďalej postupovať.

BRATISLAVA. Poslanci si opäť nesplnili svoju povinnosť zvoliť 18 kandidátov na post sudcov Ústavného súdu, z ktorých má prezident vybrať deväť sudcov.

Uviedol to prezident Andrej Kiska v reakcii na výsledok voľby, v ktorej poslanci zvolili šiestich kandidátov.

Hlava štátu sa v krátkom čase vyjadrí, ako bude v tejto veci ďalej postupovať.

Via Iuris súd za funkčný nepovažuje

Predseda vlády Peter Pellegrini hlasovanie víta. Verí, že prezident Kiska sudcov čo najskôr vymenuje tak, aby bol Ústavný súd opäť funkčný. Pellegriniho stanovisko poskytla jeho hovorkyňa Patrícia Macíková.

Ústavný súd so siedmimi sudcami nemožno považovať za funkčný. Tvrdí to združenie Via Iuris v reakcii na výsledok voľby.

"Veríme, že parlament zodpovedne pristúpi k ochrane práv občanov a v zajtrajšej opakovanej voľbe zvolí zostávajúcich kandidátov na ústavných sudcov. Šesť zvolených kandidátov nestačí, pretože iba v kompletnom obsadení môže Ústavný súd naplno a efektívne rozhodovať a účinne chrániť práva ľudí," zdôrazňuje Via Iuris.

Číž: Dôležité sú kroky prezidenta

Prezident si teraz môže zo šiestich zvolených kandidátov vybrať troch, plénum Ústavného súdu tak bude uznášaniaschopné. Po vyhlásení výsledkov tajnej voľby to povedal poslanec Jaroslav Baška (Smer)

"Takýmto spôsobom sa podarilo aj parlamentu odblokovať ten stav, ktorý je teraz na ÚS. Teraz je krok na prezidentovi, či si z týchto šiestich kandidátov vyberie troch," povedal.

Podľa Miroslava Číža (Smer) voľba vytvorila priestor na to, aby sa niečo urobilo s Ústavným súdom, ktorý má dnes iba štyroch sudcov.

Pokiaľ prezident vymenuje troch zo šiestich kandidátov do funkcie, plénum Ústavného súdu bude mať sedem členov a bude môcť podľa Číža zaujímať stanoviská. Upozornil na to, že proces výberu sudcov ešte nie je ukončený.

Ďalší postup podľa Číža závisí aj od toho, aké kroky urobí prezident Kiska.

Matovič: Koalícia si navolila svojich kandidátov

Koalícia si vo voľbe kandidátov na ústavných sudcov navolila čisto svojich kandidátov. Vyhlásil to predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič po zverejnení výsledkov hlasovania.

"Budú robiť všetko pre to, aby si zabetónovali beztrestnosť na ÚS. Teraz tá dohoda pôjde ešte rýchlejšie," povedal na margo koaličných dohôd.

Poslanci OĽaNO zároveň tvrdia, že zlyhali tí, ktorí presadzovali tajnú voľbu. Ján Budaj (OĽaNO) označil výsledok volieb za valcovanie koalície.

Alojz Baránik (SaS) zverejnil mená kandidátov na ústavných sudcov, ktorých odporučil voliť aj svojim kolegom z poslaneckého klubu. Sú to Katarína Čechová, Ivan Fiačan, Eva Kováčechová, Zuzana Pitoňáková, Peter Straka, Robert Šorl a Martin Vernarský. Ich zverejnením chcel relativizovať tajnosť voľby.

Podľa Lucie Ďuriš Nicholsonovej (SaS) je voľba kandidátov na ústavných sudcov najdôležitejšou, akej sa kedy môže dopustiť zákonodarný zbor. Ústavný súd (ÚS) označila za pilier právneho štátu.