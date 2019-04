Dobré ráno: Fico neprehral, ani Pellegrini nevyhral

Novým ministrom bude Ladislav Kamenický.

10. apr 2019 o 0:00 Tomáš Prokopčák, Marek Poracký, Lucia Krbatová

Peter Kažimír bude novým guvernérom Národnej banky Slovenska. To zároveň znamená, že premiér potrebuje nového ministra financií.

Na pozadí však možno sledovať ešte jeden spor a práve meno nového ministra môže ukázať, či v Smere má navrch Robert Fico alebo Peter Pellegrini.

Podľa prvých správ by sa nakoniec novým ministrom financií mal stať šéf finančného výboru parlamentu Ladislav Kamenický, ktorého chcel skôr premiér. A nie František Imrecze, ktorého zase presadzoval Fico.

Ale naozaj to znamená, že Pellegrini vyhral? A kto vlastne je Ladislav Kamenický?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Luciou Krbatovou a Marekom Porackým.

Krátky prehľad správ

Najvyšší súd včera rozhodoval o zrušení Kotlebovej strany. Prokurátor hovoril, že strana vyvoláva nenávisť a pogromistické nálady, je rasistická, xenofóbna a hovorí o parazitoch. Kotlebovci chceli zase predvolať Roberta Fica či Andreja Kisku, ich fanúšikovia medzičasom protestovali na električkovej trati.

Banky v eurozóne sprísňujú požiadavky pri udeľovaní hypoték. Naznačujte to nový prieskum Európskej centrálnej banky, ktorý tiež ukazuje, že dopyt po úveroch určených na kúpenie nehnuteľnosti, paradoxne, aj naďalej rastie. Banky si pritom začiatkom roka mysleli, že tento dopyt už bude klesať, keďže ekonomika eurózony postupne spomaľuje.

Európska únia schváli druhý odklad brexitu, ak britská premiérka Theresa Mayová ponúkne jasný plán, čo chce vlastne robiť. Taký odkaz vyslala Únia pred dnešným rokovaním s Veľkou Britániou, Mayovej kabinet chce brexit posunúť do konca júna.

Pouličné prestrelky v Líbyi môžu prerásť do väčšieho konfliktu. Z Tripolisu utekajú civilisti, na mesto útočia jednotky generála Chalífu Haftara, ktorý sa snaží ovládnuť hlavné mesto. Terajšiu vládu v Tripolise uznáva OSN, Haftar zase tvrdí, že chce krajinu zbaviť vplyvu islamistov.

Turecký prezident žiada opakovanie komunálnych volieb v Istanbule. Erdoganova strana sa totiž nechce zmieriť s porážkou, tvrdí, že voľby starostu sprevádzali nezrovnalosti a významné udalosti. Vládna strana síce komunálne voľby vyhrala, no prišla o Ankaru aj o Istanbul., čo analytici vnímajú ako porážku.

Odporúčanie na čítanie

Text The People Who Hated the Web Even Before Facebook v magazíne The Atlantic. Alexis Madrigal sa v ňom vydal do tridsaťročnej minulosti webu a predovšetkým si spomenul na ľudí, ktorí už v prvej polovici 90. rokov upozorňovali na možné problémy s internetom: napríklad na fenomén mladého, bohatého sociopatického technokrata, ktorý dávno pred investormi zo Silicon Valley a Facebookom myslel len na seba a nie na spoločnosť ako takú.

