Lučanský dal pokyn, aby sa polícia zaoberala nahrávkami od Talianov

Lučanský doplnil, že už bolo začaté konanie vo veci.

10. apr 2019 o 10:43 TASR

BRATISLAVA. Policajný prezident Milan Lučanský dal pokyn na to, aby sa polícia zaoberala nahrávkami, ktoré má z talianskej strany.

Uviedol to v odpovedi na otázku Ľubomíra Galka (SaS) o nahrávkach medzi bývalou štátnou radkyňou Máriou Troškovou a talianskym podnikateľom Antoninom Vadalom.

"Bolo z môjho pokynu dané, aby sa týmito nahrávkami zaoberali. Sú nahrávky, ktoré poskytla talianska strana. Aj napriek tomu, že boli vyhodnotené v tíme, že sú neupotrebiteľné, tak zjavne sme to dali analyzovať a bude možnosť z nich vyextrahovať veci," povedal počas vypočúvania v parlamentnom brannobezpečnostnom výbore.

Po vypočutí spresnil, že vyšetrovateľom boli poskytnuté "nejaké dátové nosiče, ktoré boli vyhodnotené, že sa z nich nedajú načítať informácie". Lučanský verí, že budú použiteľné.

Poslanci Lučanského vypočúvali v rámci výberu nového policajného prezidenta, na tento post Lučanský kandiduje. Na nahrávky medzi Troškovou a Vadalom sa ho pýtal opozičný poslanec SaS Ľubomír Galko. Lučanský doplnil, že už bolo začaté konanie vo veci.

"Aby sme vyčistili celkovo činnosť pána Vadalu na území Slovenska. Cestou prokuratúry bude požiadané o medzinárodnú právnu pomoc. Povedal som, že to je už na nich, či to bude tak, že sa len vyžiadajú materiály od talianskych orgánov, alebo to bude aj osobné vypočutie a vyťaženie pána Vadalu v Taliansku. Nebránim sa tomu," vyhlásil Lučanský s tým, že akákoľvek trestná činnosť z toho vyplynie, bude riešená.