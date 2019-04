Dobré ráno: Aj Kočner sa možno nakoniec prizná

Ako pokračuje vyšetrovanie vraždy.

14. apr 2019 o 23:05 Tomáš Prokopčák, Roman Cuprik

Z vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej je dnes obvinených päť osôb. Dosiaľ polícia pracovala s verziou, že strelcom mal byť Tomáš Szabó, jeho šoférom Miroslav Marček.

Lenže... koncom minulého týždňa sa Marček prekvapujúco priznal, že strieľať mal on. Následne napríklad potápači prehľadávali v Kolárove miesto, ktoré im mal Marček ukázať.

Čo sa teda deje pri vyšetrovaní vraždy novinára a jeho snúbenice a ako toto vyšetrovanie pokračuje?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Romanom Cuprikom.

Krátky prehľad správ

Súd vrátil ukradnutú spoločnosť Technopol Servis do rúk pôvodného predsedu predstavenstva. V kauze, v ktorej figuruje Marian Kočner, ide o tunelovanie majetku firmy, ktoré začalo krádežou akcií z firemného trezora. Súd bude ešte rozhodovať o vytunelovanom majetku, ten je momentálne zablokovaný.

Na prezidentské voľby prišlo Ústavnému súdu päť podnetov. Dva podnety súd odložil, tromi ďalšími sa bude zaoberať až vtedy, až bude na ústavnom súde dosť sudcov a uznášaniaschopné bude jeho plénum.

Viac ako tisíc eur zarábajú v hrubom na Slovensku zamestnanci len v dvoch odvetviach: v priemysle a v informačných a komunikačných činnostiach. Priemerná nominálna mesačná mzda sa však podľa Štatistického úradu zvýšila medziročne všade.

Talianska polícia zatkla štyroch dôležitých predstaviteľov kalábrijskej mafie 'Ndrangheta. Pochádzajú z rodiny Mancusovcov, ktorá pôsobí v provincii Vibo Valentia. Vo väzbe zostáva aj Antonino Vadala, záznamy jeho údajných telefonátov s Troškovov by už mali byť aj na Slovensku.

Do roku 2100 môže zmiznúť až 90 percent alpských ľadovcov. Naznačuje to nový výskum, ktorý sa pozrel na dopady otepľujúcej sa klímy na európske hory. Aj keby sa nám podarilo udržať scenár mierneho globálneho otepľovania, vedci odhadujú, že zmiznúť môžu do konca storočia až dve tretiny alpských ľadovcov.

Odporúčanie na čítanie

Dnes na čítanie odporúčame nepríjemný, no o to dôležitejší príbeh zneužívania 14-ročného dievčaťa. Zuzana v texte Robil si so mnou, čo chcel, ja som si v hlave opakovala nemčinu pre denník SME opisuje, čo si musela ako dievča prežiť a čo to v nej zanechalo. Roman Cuprik a Zuzana Kovačič Hanzelová sa tiež rozprávali s psychológmi i s prokurátorkou generálnej prokuratúry, ktorá sa podobnými otrasnými prípadmi zaoberá.

