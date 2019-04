Premiér: Do koalície so stranou ako ĽSNS nikdy nepôjdem

Pokiaľ sa volí v parlamente, proces voľby bude vždy politický.

13. apr 2019 o 14:13 TASR, Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. Pokiaľ sa volí v parlamente, proces voľby bude vždy politický. V súvislosti s voľbou kandidátov na ústavných sudcov to v sobotu povedal premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) v rozhlasovej diskusii RTVS Sobotné dialógy.

Premiér o politických dohodách

"Bez politických dohôd sa nedá v parlamente presadiť nič," povedal. Ak do voľby vstúpi čo najviac kvalitných kandidátov, zvyšuje sa podľa jeho názoru aj úroveň celej voľby.

Motiváciou má byť pre uchádzačov aj to, že sa už parlamentu podarilo zvoliť ôsmich kandidátov.

Pellegrini je rád, že sa poslancom podarilo nájsť zhodu aspoň pri ôsmich zvolených. Dúfa, že prezident čoskoro vyberie štyroch sudcov a že sa parlamentu podarí na nasledujúcej schôdzi zvoliť ďalších kandidátov. Verí, že sa tak podarí mať kompletný a funkčný Ústavný súd.

O spolupráci s kotlebovcami

Na otázku k rokovaniam Smeru s ĽSNS o podpore zastropovania veku odchodu do dôchodku Pellegrini odpovedal, že osobne o nich nevie.

„Ak išlo o otázky, či budú podporovať alebo nebudu podporovať, to ešte tolerovať viem. Ak by sme s nimi mali rokovať nejako intenzívne o nejakej budúcej spolupráci, to, samozrejme, odmietam, a nikto takéto intenzívne rokovania s touto stranou nevedie a pevne verím, že ani nikdy viesť nebude,“ povedal Pellegrini.

Ústavný zákon od júla tohto roka zavedie strop na odchod do dôchodku na 64 rokov. Potrebných bolo na odhlasovanie zákona až 90 hlasov. Podporili ho okrem Smeru aj SNS, opozičná Sme rodina, traja poslanci Mosta-Híd, extrémisti z ĽSNS aj nezaradení poslanci okolo Petra Marčeka.

Predseda Smeru Robert Fico sa extrémistom po hlasovaní v parlamente verejne poďakoval za podporu. Koalícia pri tom svoj vznik v roku 2016 odôvodňovala tým, že chce byť hrádzou proti extrémizmu.

Pellegrini trvá na svojom názore, že strana je svojou ideológiou a politikou neprijateľná, pretože sa snaží "ľúbivou a nenápadnou" formou rehabilitovať režim, ktorý "dával pokyn na vraždenie svojich obyvateľov". Zdôraznil však, že treba rešpektovať názor voličov, ktorí ju podporili vo voľbách.

K nemocniciam

Premiér reagoval aj na svoje výroky v HNtelevízii. Na otázku, kto má moc konať, keď nie on, odpovedal, že mal na mysli konanie bez toho, aby musel hľadať konsenzus a dohodu so širokým spektrom ľudí. V súvislosti s nemocnicami na Slovensku povedal, že ich súčasný zlý stav sa nedá tolerovať.

Privítal reakcie verejnosti na jeho výzvu v prípade nemocníc a očakáva ďalšie podnety od občanov. Reagovať na ne chce najskôr telefonátom či rozhovorom s riaditeľmi, ale aj zriaďovateľmi dotknutých nemocníc. Chce, aby situáciu dali do poriadku.

Podobné problémy sú podľa neho jedným z dôvodov, prečo sa frustrovaní ľudia utiekajú k stranám ako ĽSNS. Skonštatoval, že jediným liekom, ako bojovať proti extrémistickým stranám, je, aby ľudia videli výsledky práce a riešenia problémov. "Jedine vtedy nám budú opäť veriť," povedal.