Posudzovať prezidentov postup má podľa advokátov právo iba Ústavný súd

Ústava vzniknutú situáciu okolo Ústavného súdu vyslovene neupravuje.

17. apr 2019 o 12:26 SITA

BRATISLAVA. Prezident SR doteraz nebol nikdy postavený do situácie, že by bol Ústavný súd SR nefunkčný taký dlhý čas a zároveň parlament v takejto situácii opakovane nezvolil potrebný počet kandidátov.

Konštatuje to združenie VIA IURIS. "Javí sa to tak, že prezident sa rozhodol aspoň formálne sfunkčniť plénum ústavného súdu, aby malo aspoň sedem sudcov a je teraz znovu na parlamente, aby zvolil zostávajúci počet kandidátov," uvádza združenie.

Prečítajte si tiež: Kiskov výber sudcov prekvapil

Ako dodáva, keďže takáto situácia sa doteraz nevyskytla a ústava s takouto situáciou výslovne nepočíta, záväzne posúdiť postup prezidenta je oprávnený iba samotný ústavný súd.

Prezident SR Andrej Kiska v stredu vymenoval za ústavných sudcov Ivana Fiačana, Petra Molnára a Ľuboša Szigetiho.

Predsedom Ústavného súdu SR bude Fiačan a podpredsedom Szigeti.

Noví ústavní sudcovia svojím podpisom potvrdili zloženie sľubu. Parlament pôvodne zvolil ôsmich kandidátov na sudcov.