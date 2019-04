Pellegrini dúfa, že parlament najbližšie zvolí dosť kandidátov na Ústavný súd

Naťahovanie podľa premiéra nemá význam.

17. apr 2019 o 14:13 TASR

BRATISLAVA. Premiér Peter Pellegrini (Smer) verí, že sa Národnej rade (NR) SR podarí na ďalšej schôdzi zvoliť taký počet kandidátov na ústavných sudcov, aby bol Ústavný súd SR funkčný.

Povedal to potom, čo prezident SR Andrej Kiska vymenoval z ôsmich kandidátov troch nových ústavných sudcov.

Pellegrini pre Ústavný súd skritizoval Kisku

Podľa svojich slov však nevie, či bude NR SR voliť desiatich kandidátov, o ktorých hovoril Kiska alebo iný počet.

"Skúsme túto nekonečnú ságu čo najskôr ukončiť, pretože v tom sa už orientujú iba ústavní právnici a možno ešte prezident, ale občania už nie," vyzval premiér, ktorý priznal, že sa v tom tiež prestáva vyznať.

Vyjadril však spokojnosť, že je na Ústavnom súde SR aspoň sedem sudcov, a teda môže zasadať plénum.

Naťahovanie podľa premiéra nemá význam ani pre vládu, pre neho osobne ani občanov SR. Poslancov si však podľa svojich slov kritizovať netrúfa.

"Je to v zmysle ústavy a zákonov. My si môžeme iba želať a nabádať poslancov, aby opäť našli zhodu na primeranom počte sudcov a poskytli pánovi prezidentovi alebo potom už novej pani prezidentke mená, aby bol čo najskôr vymenovaný aj ten zvyšok," konštatoval.

Pellegrini tiež kritizoval Kisku. "Pána prezidenta musel donútiť ústavný súd svojim rozhodnutím, aby vymenoval riadne Národnou radou SR zvolených sudcov na svoje pozície. Čiže tu by som očakával z jeho strany viac sebareflexie a menej dojemného prejavu. Pretože on bol ten, ktorý niekoľko rokov porušoval Ústavu SR a nezabezpečoval riadny chod súdu. Teraz je to celé v rukách NR SR," vyhlásil premiér.

Prezident vybral troch sudcov na Ústavný súd

Kiska v stredu vymenoval Ivana Fiačana za predsedu Ústavného súdu (ÚS) SR a Ľuboša Szigetiho za jeho podpredsedu.

Zároveň vymenoval za sudcu ÚS Petra Molnára. Prezident vybral troch sudcov ÚS z ôsmich kandidátov, ktorých v aprílovej voľbe zvolila Národná rada SR. Aj po vymenovaní troch sudcov nebude na Ústavnom súde SR plný počet sudcov (13).

Doteraz boli na Ústavnom súde SR štyria sudcovia, deviatim sa skončilo funkčné obdobie v polovici februára.

Parlament mal zvoliť 18 kandidátov a ponúknuť ich prezidentovi. Na takom počte sa však poslanci nedokázali zhodnúť, musia tak voliť znovu.

Ďalšia voľba kandidátov na ústavných sudcov sa má uskutočniť na májovej schôdzi parlamentu, ktorá sa začne 9. mája. Poslanci budú vyberať z 25 kandidátov.