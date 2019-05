Dobré ráno: Bödör poprel kontakty s políciou, aj financovanie Smeru

Bödör podozrenia odmieta.

1. máj 2019 o 23:40 Matúš Burčík, Zuzana Kovačič Hanzelová

Norbert Bödör po prvý raz poskytol rozhovor – na klasické interview si úplne netrúfol, ale odpovedal denníku SME na otázky aspoň mailom.

V ňom odmietol úplne všetko, čo o ňom v spise o vyšetrovaní vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej tvrdí Peter Tóth – napríklad aj to, že spolufinancoval sledovanie novinárov s Mariánom Kočnerom.

Čo sme s dozvedeli a čo nedozvedeli? Odpovie šéf domáceho spravodajstva Matúš Burčík.

Krátky prehľad správ

Koalícia by mohla vo voľbe ústavných sudcov zvoliť desať mien. Naznačil to šéf poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák. Verejné vypočutie kandidátov je dnes a zajtra, voliť budú kandidátov pre prezidenta Kisku na májovej schôdzi. Na ústavnom súde ešte chýba šesť sudcov.

Ombudsmanka Patakyová žiada naplniť volebné právo aj občanom mimo Slovenska. Ministerku vnútra preto žiada o zmenu zákona. Zmenu chce ombudsmanka vo všetkých voľbách, dnes je možné voliť zo zahraničia len v parlamentných a pri referende.

O hlasovací preukaz do eurovolieb môžete požiadať do piatku. Zažiadať oň treba poštou alebo emailom na úrad obce alebo mesta, kde máte trvalý pobyt. Najrýchlejšie sa to dá cez appku združenia slovensko.digital na webovej adrese volby.digital.

Vedci v Čile objavili najstaršiu ľudskú stopu na území Ameriky. Má zhruba 15 tisíc rokov a ide o odtlačok bosej pravej nohy dospelého človeka. Podľa nich ide o druh Hominipes modernus, ktorý je blízkym príbuzným súčasného Homo sapiens.

Veľká kolónia tučniaka obrovského už tretí rok po sebe zažila katastrofálnu stratu. Silné búrky rozlámali ľadovú plošinu a v mori zomreli takmer všetky mláďatá. Malé tučniaky s páperím totiž nevedia plávať. Ľad sa rozlomil pre nezvyčajne búrlivé počasie tri roky po sebe.

Odporúčanie

Na záver mám pre vás odporúčanie na zaujímavý dokument – National Geographic našiel 50 rokov starých 100 hodín nikdy pred tým nevidených videozáberov Jane Goodallovej, ktorá ako prvá vôbec, v časoch rýdzo mužských, vedecky pozorovala šimpanzy v Tanzánii a popísala revolučným spôsobom ich správanie sa v divokej prírode. Príbeh o Jane, šimpanzoch, ľuďoch aj zvieratách nájdete na Netflixe.

