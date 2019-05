Krajná pravica sa posilní, europarlament zrejme neovládne

Radikáli môžu komplikovať hľadanie riešení.

16. máj 2019 o 22:00 Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. Sme pripravení prevziať Európu – vyhlasuje Matteo Salvini, predseda krajne pravicovej talianskej strany Liga. Salvini je v Taliansku ministrom vnútra, známy je protiimigrantskou politikou a v Európskom parlamente chce vytvoriť nové zoskupenie strán.

Nová parlamentná skupina sa bude nazývať Európska aliancia ľudí a národov. Krajne pravicové strany loví naprieč Európou.

"Naším cieľom je vyhrať a zmeniť Európu," hovorí Salvini.

Ak by sa frakcia stala najsilnejšou v europarlamente, mohla by viac ovplyvňovať debatu napríklad aj o tom, ako sa má Európska únia postaviť k migrácii či k právam menšín.

Doma napríklad Salvini podľa denníka The Guardian presadzuje, aby mimovládne organizácie platili pokutu 5500 eur za každého migranta, ktorému umožnia, aby sa vylodil na talianskom pobreží. Organizácie pritom zachraňujú aj ľudí topiacich sa vo vodách Stredozemného mora.

Prieskumy naznačujú, že krajná pravica europarlament neovládne, zastupovať ju však pravdepodobne bude viac poslancov. Pri viacerých témach sa preto debata zradikalizuje - predpokladá analytik portálu Euractiv Slovensko Radovan Geist.

Skomplikovať sa môžu aj hlasovania. Tradičné spojenectvo socialistov a ľudovcov v europarlamente zrejme stratí väčšinu, dve najväčšie európske frakcie budú musieť hľadať ďalších spojencov.

Na Salviniho a poslancov, ktorí sa k nemu pridajú, sa však podľa Geista spoliehať nebudú.

Orbán jazýčkom na váhach

K Salviniho skupine sa otvorene hlási Boris Kollár a jeho strana Sme rodina, Národný front Marine Le Penovej či Slobodná strana Rakúska.

Dôležité však môže byť rozhodnutie maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorý by Salviniho skupinu mohol výraznejšie posilniť.

Európska ľudová strana (EPP) totiž Orbánovej strane Fidesz pozastavila členstvo. Dôvodom je, že podľa ľudovcov Orbán v Maďarsku porušuje princípy právneho štátu.

O tom, či najsilnejšia maďarská strana medzi ľudovcami zotrvá, sa bude rozhodovať na jeseň. Portál Politico síce píše, že Orbán flirtuje s myšlienkou spolupracovať so Salvinim, zatiaľ však jasné áno nepovedal.

A to napriek tomu, že sa vzťah Fideszu s ľudovcami vyostruje. Orbánova strana stiahla podporu šéfovi frakcie ľudovcov Manfredovi Weberovi, ktorý sa chce stať predsedom Európskej komisie.

Orbán však podľa Geista môže mať viac dôvodov, prečo si spojenectvo s ľudovcami bude chcieť zatiaľ udržať. Ľudovci ho môžu ochrániť pred Európskou komisiou, ak by chcela trestať Maďarsko za Orbánove kroky proti nezávislým médiám či za balík zákonov, ktoré umožňujú poslať do väzenia ľudí, ktorí pomôžu žiadateľom o azyl.

Objavujú sa aj návrhy, aby európske krajiny, ktoré porušujú princípy právneho štátu, prišli o eurofondy.

"Dovnútra k voličom v Maďarsku môže zároveň Orbán členstvom v EPP argumentovať, že nie je extrémista, že má síce svojské názory, ale je štandardným politikom. Veď je v jednej skupine napríklad s Angelou Merkelovou," vysvetľuje Geist.

Nebudú najsilnejší

Poslanci za viaceré nacionalistické aj krajne pravicové strany boli posledných päť rokov v europarlamente zaradené najmä v troch politických skupinách.

Okrem frakcie Európa národov a slobody, v ktorej sú zatiaľ aj europoslanci za Salviniho Ligu, je to frakcia Európa slobody a priamej demokracie, ktorej súčasťou sú napríklad europoslanci za protiislamskú Alternatívu pre Nemecko či za talianske Hnutie piatich hviezd.

Treťou frakciou v europarlamente, kam sa hlásia radikálni poslanci, je skupina Európski konzervativisti a reformisti.

Strany sa však po eurovoľbách môžu preskupiť a vytvoriť novú, silnejšiu skupinu.

Situácia okolo Salviniho frakcie sa vyjasní zrejme až koncom roka. Salvini sa pritom snaží zlákať aj konzervatívne strany ako poľské Právo a spravodlivosť.

Aj keď má Salvini veľké ambície, jeho plány ovládnuť europarlament môžu naraziť. Podľa poslednej predpovede magazínu Politico by v 751-člennom parlamente získala súčasná frakcia Európa slobody a národov 70 poslancov. Ak by Salvini pritiahol aj ďalšie strany, mohlo by to byť aj viac.

Ani najsilnejšou, ani druhou najsilnejšou frakciou sa však zrejme salviniovci nestanú, dodáva Geist.

"Nemyslím si, že dokážu zásadne ovplyvniť agendu parlamentu. Ale budú sa snažiť vyvolávať konflikty, komplikovať riešenia. Viem si predstaviť, že diskusia o manažovaní migrácie bude omnoho radikálnejšia," dodáva analytik.

Najväčšou skupinou v súčasnom delení by podľa Politica mali zostať ľudovci s približne 170 poslancami. Socialisti by mali získať asi 146 kresiel a liberáli 100 miest.

Okrem toho - legislatívu predkladá Európska komisia. A na ňu Salviniho frakcia podľa Geista vplyv mať nebude.

Oveľa závažnejšie je podľa Geista to, že popularita krajne pravicových strán rastie v ich vlastných krajinách a stávajú sa súčasťou vlád, kde môžu reálne ovplyvniť dianie v štáte. Eurovoľby pritom používajú práve na to, aby sa zviditeľnili.

Prieskumy pritom naznačujú, že Slovensko bude mať v europarlamente aj poslancov za jasne extrémistickú Ľudovú stranu Naše Slovensko.