Dobré ráno: Ministerka kultúry úraduje, stopla peniaze pre LGBTI

Laššáková čelí kritike odbornej obce.

16. máj 2019 o 23:33 Zuzana Kovačič Hanzelová, Jana Alexová

Vypočujte si podcast

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/621775506&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true

Ministerka kultúry Ľubica Laššáková zo Smeru nepodpísala dotácie na kultúrne podujatia, ktoré roky organizuje komunita LGBTI.

Prekvapivo išlo o jej osobné rozhodnutie, a išla tak aj proti odbornej komisii, ktorá projekty posudzovala, projektom dala vysoký počet bodov a schválila im dotáciu.

Ministerka Laššáková už mesiace čelí obrovskej kritike odbornej obce, ktorá sa jej na niektorých akciách dokonca nahlas smiala.

Viac o téme s redaktorkou kultúrnej redakcie Jankou Alexovou.

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Krátky prehľad správ

Dôvody na predĺženie ochranky expremiéra Roberta Fica (Smer-SD) naďalej trvajú. Potvrdil to predseda parlamentného brannobezpečnostného výboru Anton Hrnko (SNS) po tom, ako členov výboru s dôvodmi oboznámila ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD). Hrnko po výbore skonštatoval, že dôvody sú závažné, medzi nimi spomenul viacero vyhrážok zo Slovenska aj zo zahraničia.

Komunikáciu Mariana Kočnera a exmanažéra Smeru-SD Viktora Stromčeka bude podľa informácií Markízy skúmať Generálna prokuratúra. Správy zachytili vyšetrovatelia protizločineckej jednotky NAKA pri vyšetrovaní vraždy vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Stromček si s Kočnerom písal cez mobilnú aplikáciu WhatsApp, rovnako ako s daňovým podvodníkom Ladislavom Bašternákom.

S búracím prácami v plánovanej nemocnici na bratislavských Rázsochách by sa malo začať najneskôr na konci júna. Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská vo štvrtok podpísala zmluvu o búraní so spoločnosťou Metrostav. Firma tvrdí, že zrecykluje všetok stavebný materiál. Do desiatich dní chce Kalavská vyhlásiť aj súťaž na projekt nemocnice.

Moskva nedostala pozvánku na inauguráciu nového ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Zelenskyj sa funkcie ukrajinského prezidenta ujme 20. mája na slávnostnom zasadnutí ukrajinského parlamentu.

Americký výskumník Victor Vescovo pri ponore na dno Mariánskej priekopy v Tichom oceáne objavil plastový odpad. Pri sólovom zostupe v ponorke do hĺbky 10 927 metrov zároveň prekonal doterajší rekord najhlbšieho ponoru a našiel nové druhy živočíchov. Okrem morskej fauny si však všimol aj plastové vrecko a obaly od sladkostí.

Odporúčanie na dnes

The Ezra Klein Show. Ide o podcast z dielne Vox a každý týždeň v ňom novinár Klein rozoberá rôznorodé zaujímavé témy od výchovy detí až po Trumpa.

Podcasty SME

Všetky podcasty SME nájdete na linku podcasty.sme.sk.

SME každý pracovný deň ráno vydáva denný spravodajský podcast Dobré ráno, ktorý ponúka prehľad najdôležitejších správ dňa.

Zoom je týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia_FM. Každý týždeň správy zo sveta vedy, vedeckých osobností a ďalších objavov.

Klik je týždenný podcast, komentovaný prehľad technologických správ, o udalostiach, ktoré sa udiali vo svete IT, médií a sociálnych sietí. Vychádza každú sobotu.

Index je týždenný podcast denníka SME o ekonomike a podnikaní na Slovensku a vo svete. Prehľad dôležitých správ a zaujímavé rozhovory s podnikateľmi, analytikmi a ďalšími hosťami. Vychádza každý štvrtok

Podcast Tech_FM, ktorý vzniká v spolupráci s Rádio_FM, sa venuje dvom vedeckým alebo technologickým správam týždňa.

Podcast Dejiny vzniká v spolupráci s magazínom Historická revue. Moderuje ho Jaro Valent a vychádza každú nedeľu.

Všesvet je cestovateľský podcast, ktorý moderujú Naďa Hubočan a Tina Hamárová. Vychádza každý utorok.

Pozeráme Game of Thrones je špeciálny podcast denníka SME, ktorý sprevádza poslednú sériu seriálu Game of Thrones (Hra o Tróny). Vychádza každý pondelok.

Diskutovať o podcastoch môžete s nami vo facebookovej skupine: Podcastový klub denníka SME. Nových členov schvaľujeme zvyčajne pár minút po prihlásení.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.