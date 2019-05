Dobré ráno: V nemocnici zomrel pacient, dali mu nesprávnu krv

Kto pochybil a čo môžete ako pacient spraviť.

21. máj 2019 o 23:45 Tomáš Prokopčák, Ján Krempaský

Vypočujte si podcast

V košickej nemocnici Louisa Pasteura zomrel pacient po tom, ako mu podali nesprávnu transfúziu krvi.

Toto hrubé zlyhanie v nemocnici sa stalo v marci, pacient zomrel približne o mesiac na to. Polícia teraz oznámila, že v prípade začala trestné stíhanie, nemocnica sa ospravedlňuje, ministerka si na koberec zavolala riaditeľa.

Ako je možné, že sa v 21. storočí vôbec čosi podobné stane, či sa máme v nemocniciach báť podobných zlyhaní a ako celý prípad skončí?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Jánom Krempaským.

