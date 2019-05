Na eurovoľby prišli Slováci aj z Belgicka či Luxemburska

Hlasovanie spojili s návštevou rodnej krajiny.

25. máj 2019 o 15:59 TASR

BREZOVÁ POD BRADLOM. Voľby do Európskeho parlamentu (EP) boli dôvodom pre viacerých Slovákov žijúcich v zahraničí, aby hlasovanie spojili s návštevou Slovenska.

Na voľby pricestovali Slováci, ktorí žijú nielen v susedných krajinách.

"Na voľby do EP som pricestovala z Luxemburska, kde už niekoľko rokov pracujem a žijem. Tieto voľby nie sú prvé, kvôli ktorým sme sa vrátili s manželom domov. Bohužiaľ ak chceme voliť, inú možnosť nemáme," uviedla pre TASR 54-ročná Darina, ktorá odovzdala svoj hlas v Brezovej pod Bradlom.

"Žijem v zahraničí od strednej školy, ale sledujem, čo sa deje na Slovensku. Nemám v pláne sa vrátiť, ale nevylučujem to. Teraz som zhodou okolností v Európe, tak som si nenechal možnosť ísť voliť. Napriek tomu som musel cestovať cez tri štáty, lebo Slováci nemôžu voliť do EP zo zahraničia, ale stojí mi to za to," dodal 30-ročný Roman žijúci v Belgicku.

"Prišiel som z Českej republiky, kde žijem, lebo mi nie sú ľahostajní ľudia, ktorí na Slovensku žijú. Hlavným dôvodom, ktorý ma presvedčil prísť k eurovoľbám je, aby sa do parlamentu nedostali fašisti," doplnil 33-ročný Peter žijúci v Prahe.

Ako dodal, konkrétny prínos EÚ v meste, z ktorého pochádza, síce nevidí, ale v susednej Myjave je viditeľný.

"Z prostriedkov Európskej únie sa zrekonštruovali škôlky, školy, vybudovali sa tam protipovodňové systémy, čo považujem za užitočné investície. Progres za posledných 15 rokov vidím v slobode cestovania a v jednotnej mene, ktorá umožňuje podstatne jednoduchšie a slobodnejšie cestovanie. Platenie v zahraničí je jednoduchšie, nemusím riešiť zamieňanie peňazí, keď niekam vycestujem, ako tomu bolo v minulosti, čo je perfektné," doplnil Peter.

