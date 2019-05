SaS nehovorí o úspechu, KDH ďakuje. Čo hovoria na výsledky strany

Strany reagujú na neoficiálne výsledky eurovolieb 2019.

26. máj 2019 o 11:34 TASR, SME.SK

BRATISLAVA. Voľby do Európskeho parlamentu by mala vyhrať koalícia Progresívne Slovensko- Spolu. V europarlamente by mali sedieť aj poslanci Smeru, ĽSNS, KDH, SaS a OĽaNO.

Vyplýva to z predbežných neoficiálnych odhadov politických strán po sčítaní všetkých okrskov.

Odhady predpokladajú, že na Slovensku v eurovoľbách volilo okolo 20 percent ľudí.

SaS

Strana Sloboda a solidarita (SaS) predpokladá, že v nasledujúcom volebnom období bude mať v Európskom parlamente dvoch zástupcov.

Zároveň sa poďakovala voličom, že sa rozhodli zúčastniť sa na eurovoľbách. Informoval hovorca SaS Róbert Buček.

"Ďakujeme všetkým voličom, ktorí išli voliť, zvlášť veľmi pekne ďakujeme voličom, ktorí podporili SaS. Náš realistický odhad hovoril, že získame dva mandáty, čo sa aj stalo. Ale sme ďaleko od toho povedať, že toto je úspech. Výsledky si musíme zanalyzovať v prvom rade v strane a zariadiť sa podľa toho," reagovali zástupcovia strany.

Poslankyňa Natália Blahová (SaS) na sociálnej sieti komentovala, že by bolo vhodné zhodnotiť eurovoľby "sebakriticky".

"Osemdesiat percent občanov nevolilo a tiež ich príliš mnoho riskuje budúcnosť tým, že dávajú moc do rúk pohrobkom komunistov a nacistov. My, liberálni politici, by sme zas úprimne mali povedať, že sme ľudí nepresvedčili o tom, že voľby do EP sú dôležité. Je čo meniť, je čo naprávať," uviedla.

Poslanec Ľubomír Galko na Facebooku zagratuloval podľa neoficiálnych výsledkov víťazovi volieb koalícii PS/Spolu.

"Som rád, že celkovo vyhralo proeurópske Slovensko," dodal. Galko z medzivýsledkov, ktoré videl z niektorých okrskov, odhaduje, že do Európskeho parlamentu z SaS pôjde Lucia Nicholsonová a Eugen Jurzyca.

Spolu/PS

Po prezidentskej kampani sa opäť potvrdilo, že na Slovensku je možné uspieť s pozitívnou energiou a jasným proeurópskym programom.

Je možné vyhrávať bez populizmu, či vyvolávania strachu a nenávisti. Reagoval kandidát na europoslanca Michal Šimečka z Progresívneho Slovenska (PS) na profile na sociálnej sieti.

"Urobíme všetko preto, aby sme boli vaším silným hlasom v Bruseli a prinášali Európu na Slovensko," uviedol Šimečka. Zároveň sa poďakoval ľuďom za podporu a za to, že prišli voliť.

Voličom sa za dôveru poďakoval aj predseda PS Michal Truban. "Teraz je na našich nových europoslankyniach a europoslancoch, aby ju od prvého dňa pretavili do poctivej práce za európske Slovensko. My ostatní budeme pokračovať v práci na zmene k lepšiemu tu, na Slovensku. Zatiaľ je to neoficiálne, ale voľby sme vyhrali. Je to vďaka tomu, že sme sa dokázali spojiť a ponúknuť dobrý program, no najmä slušných a kvalitných kandidátov. To isté chceme ponúknuť v marci 2020 a vyhrať aj tento súboj o budúcnosť našej krajiny," reagoval Truban.

Ľudia podľa PS ukázali, že chcú zmenu a záleží im na európskej orientácii krajiny. "Majú dosť osobných sporov a starého štýlu politiky. Naopak, ocenili, že sme sa spojili v mene vyššieho cieľa," reagovalo hnutie na sociálnej sieti.

Predseda Spolu Miroslav Beblavý na svojom profile poznamenal, že koalícia PS – Spolu urobí všetko preto, aby takto dopadli aj parlamentné voľby. Podľa neho si ľudia zaslúžia lepšiu vládu.

KDH

Predseda mimoparlamentného KDH Alojz Hlina tvrdí, že kresťanskí demokrati sú pre Slovensko dôležití.

"Sme dôležití aj pre zmenu, ktorá na Slovensko musí prísť," reagoval na neoficiálne výsledky na sociálnej sieti.

"Chcem sa poďakovať všetkým našim voličom, kandidátom, volebnému štábu, všetkým, ktorí k nášmu veľmi dobrému výsledku prispeli. Sme dôležitou časťou kostry systému parlamentnej demokracie. Pár dní si oddýchneme a smerujeme do parlamentného zápasu," uviedol Hlina s dôvetkom, že zápasiť budú "húževnato" a "vytrvalo".