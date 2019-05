Smer by sa mal zamyslieť, ale už úprimne, hovorí Beňová o výsledkoch

Voľby do Európskeho parlamentu 2019 majú silnú výpovednú hodnotu.

26. máj 2019 o 12:36 SITA

BRATISLAVA. Voľby do Európskeho parlamentu majú silnú výpovednú hodnotu, potvrdili trend padajúceho Smeru. Mal by to byť signál pre vedenie strany, aby sa zamyslelo, ale už úprimne.

Nedá sa totiž hlásiť k európskym hodnotám, keď potom predseda európskeho výboru nominovaný stranou spochybňuje Úniu. Vyplýva to z vyjadrení líderky kandidátky Smeru Moniky Beňovej.

Vyjadrila sa tak na diskusii denníka SME.

Takéto vyjadrenia podľa nej pôsobia schizofrenicky, nie je to čitateľné, hodnoverné a nemožno sa potom čudovať, že Smer má 16 percent, dodala Beňová.

Zároveň zagratulovala lídrovi kandidátky koalície Progresívne Slovensko/Spolu Michalovi Šimečkovi k predpokladanému víťazstvu v týchto voľbách. Zároveň ich úspech považuje viac za úspech PS než Spolu.



Beňová ocenila, že prišlo voliť „až“ 20 percent ľudí, čo je oproti minulým voľbám nárast o sedem percentuálnych bodov.

„Asi to boli ľudia, ktorí nie sú presvedčení len o Európskej únii, ale aj o tom, že jednoducho chcú voliť. Tieto výsledky sú podľa mňa predzvesťou toho, ako môžu dopadnúť budúcoročné parlamentné voľby, aj keď predpokladám, že tam budú tesnejšie výsledky. Ale ten trend tu je,“ povedala Beňová, ktorá pôsobí v Smere od vzniku strany.

Aj keď niekoľkonásobná europoslankyňa apeluje na straníckych kolegov, aby sa už zamysleli, druhé miesto nepovažuje za politickú katastrofu. „S tým výsledkom každý logicky uvažujúci človek musel rátať,“ dodala.

Sobotňajšie voľby do Európskeho parlamentu podľa Šimečku potvrdili volanie po zmene.

Za úspechom koalície vidí to, že dve strany odsunuli na bok stranícke záujmy a otvorene sa prihlásili k svojim proeurópskym hodnotám, pričom k nim nepridali žiadne „ale“. Verí, že voľby do NR SR potvrdia vlnu, ktorá sa podľa neho začala komunálnymi voľbami, pokračovala víťazstvom prezidentky Zuzany Čaputovej a ukázali ju aj eurovoľby. V strane podľa neho vedia, že nič nemajú vyhraté a o dôveru voličov budú musieť bojovať.



Ak sa obaja lídri prekrúžkujú do Európskeho parlamentu, odmietajú sedieť za jedným stolom so zástupcami strany Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko. Je pritom zvykom, že slovenskí europoslanci sa zhruba raz mesačne stretávajú na spoločnom obede.

„Neviem si predstaviť, že budeme sedieť za stolom. Nemáme si čo povedať, nemáme v čom spolupracovať. Pre mňa sú ohrozením všetkého, za čo bojujeme, čo Únia reprezentuje,“ povedal Šimečka. Beňová takisto odmieta komunikovať s kotlebovcami.

„Ja som dokonca s ich zástupcom odmietla ísť do diskusie. Nemám sa s nimi o čom rozprávať. Ich zvolenie považujem za stratu dvoch mandátov pre Slovensko. Mohli tam byť radšej ľudia, ktorí aspoň niečo ponúkajú,“ povedala.

Pokiaľ ide o spoluprácu PS-Spolu so Smerom, Šimečka pripomenul, že na národnej úrovni je táto spolupráca vylúčená. Platí, že on osobne si nevie predstaviť spoluprácu so Smerom ani na európskej pôde. Vie si však predstaviť, že si z času na čas sadnú za stôl, napríklad keď pôjde o národné záujmy, ktoré budú spoločné naprieč politickým spektrom.

