Pellegriniho teší, že dôveru dostali najmä proeurópske sily

Premiér je rád, že stúpla aj volebná účasť.

26. máj 2019 o 12:54 SITA

BRATISLAVA. Premiér Peter Pellegrini (Smer) je rád, že sa podľa neoficiálnych výsledkov volieb do Európskeho parlamentu nenaplnili dve hrozby.

Nimi podľa neho boli nízka účasť a úspech najmä protieurópskych síl kandidujúcich s cieľom zničiť úspešný európsky projekt. Premiér to uviedol na svojom facebookom účte.

„Účasť síce nelámala rekordy, no voliť prišlo podstatne viac ľudí ako naposledy. A to považujem za úspech,“ povedal na margo 20-percentnej volebnej účasti.

„Rovnako ma teší aj to, že dôveru voličov dostali predovšetkým proeurópske politické sily, ktorých hlavným cieľom je udržanie Slovenska v spoločnom európskom dome. Ďakujem vám všetkým, ktorí ste boli voliť a zvlášť tým, ktorí ste volili pre Európu,“ dodal Pellegrini.

Smer skončil druhý

Na neoficiálne výsledky reagovala už aj Pellegriniho strana - Smer. Podľa ich stanoviska získali viac hlasov ako pred piatimi rokmi, ale Bratislava ich odsunula na druhú priečku za koalíciu Progresívne Slovensko-Spolu.

Prečítajte si tiež: Minúta po minúte: Eurovoľby podľa neoficiálnych výsledkov vyhrala koalícia PS a Spolu

„Pre Smer to znamená dôvod na zamyslenie, ako viac odkomunikovať program strany v mestách a zároveň viac mobilizovať voličov na vidieku, aby o osude krajiny nerozhodovalo iba hlavné mesto,“ uviedol Smer.

Líderka ich kandidátky Monika Beňová sa zase v diskusii denníka Sme vyjadrila, že už je čas na to, aby sa jej strana zamyslela, ale už úprimne.

Výsledok - takmer 16 percent hlasov - nepovažuje za politickú katastrofu. Nemožno sa ale čudovať, keď na tlačovkách odznieva proeurópsky postoj strany, ktorý následne spochybňuje predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti.

Predsedom výboru je pritom nominant Smeru Ľuboš Blaha. Toho pre jeho vyjadrenia už skritizoval aj premiér Pellegrini.

Predbežné výsledky

Voľby do Európskeho parlamentu by podľa predbežných výsledkov vyhrala koalícia Progresívne Slovensko (PS) - Spolu. Odhaduje sa, že ich zisk by mohol byť zhruba 20 percent.

Druhý Smer by mal podľa neoficiálnych predbežných výsledkov získať okolo 15 percent. Zisk strany Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko sa odhaduje 12 percent.

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) sa s 9,69 percenta podľa predbežných výsledkov umiestnilo na štvrtom mieste, s 9,6 percenta nasleduje strana Sloboda a Solidarita (SaS).

Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) by malo mať nad päť percent. Vyplýva to z neoficiálnych výsledkov. Oficiálne výsledky oznámi Štatistický úrad SR dnes okolo 23:00.

