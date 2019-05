Pollák získal v eurovoľbách podľa OĽaNO najviac hlasov v hnutí

Pollák by sa mohol stať prvým slovenským europoslancom rómskej národnosti.

26. máj 2019 o 18:09 SITA

BRATISLAVA. Najviac hlasov za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) získal Peter Pollák. Uvádza sa to v stanovisku, ktoré agentúre SITA zaslal hovorca OĽaNO Matúš Bystriansky.

„S výrazným náskokom získal najväčší počet krúžkov, čím dosiahol historický úspech a stáva sa tak prvým slovenským europoslancom rómskej národnosti,“ konštatuje OĽaNO.



Pollák je podľa predstaviteľov hnutia veľmi cenným pozitívnym príkladom, najmä pre iné deti z osád.

Pollák by sa mal dostať do europarlamentu

Zvolenie Petra Polláka je dôkazom, že naši voliči majú odvahu postaviť sa čelom predsudkom a sme za to na nich patrične hrdí. Je to naša odpoveď slovenským náckom, ktorí opäť hovoria o menejcenných ľuďoch.

Zvolením Petra Polláka Slovensko získalo šancu vymazať hanbu z úspechu fašistov,“ objasňujú predstavitelia hnutia.

Podľa nich je Pollák uznávaný odborník, ktorý má rešpekt tak u Slovákov, ako aj u Rómov.

„Uznávajú ho v Európe. Je dobrý človek a má reálnu šancu zmeniť osud detí v osadách. Veríme, že z jeho pôsobenia v Európskom parlamente (EP) nebudú mať prospech len slovenskí Rómovia, ale aj celé Slovensko,“ dodávajú predstavitelia OĽaNO.



Pollák bol na poprednom mieste kandidačnej listiny OĽaNO. V jeho prospech sa neskôr vzdal kandidatúry aj predseda hnutia Igor Matovič.

Predbežné výsledky volieb

Voľby do Európskeho parlamentu by podľa predbežných výsledkov vyhrala koalícia Progresívne Slovensko/Spolu-občianska demokracia (PS/SPOLU). Odhaduje sa, že ich zisk by mohol byť zhruba 20 percent.

Druhý Smer-SD by mal podľa neoficiálnych predbežných výsledkov získať okolo 15 percent.

Zisk strany Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) sa odhaduje na 12 percent.

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) sa s 9,69 percenta podľa predbežných výsledkov umiestnilo na štvrtom mieste, s 9,6 percenta nasleduje strana Sloboda a Solidarita (SaS).

Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) by malo mať nad päť percent. Vyplýva to z neoficiálnych výsledkov. Oficiálne výsledky zverejní Štatistický úrad SR dnes o 23:00.

