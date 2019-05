Dobré ráno: Porazeným eurovolieb je aj Andrej Kiska

Ešte jeden príbeh, ktorý ukázal slovenské eurovoľby.

27. máj 2019 o 23:09 Tomáš Prokopčák, Peter Tkačenko

Vypočujte si podcast

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/627526974&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true

Koalícia Progresívneho Slovenska a Spolu mu ešte včera odkazovala, aby sa pridal a pred parlamentnými voľbami spolupracoval.

No situácia sa pre Andreja Kisku a jeho budúcu politickú kariéru skomplikovala: zatiaľ nepovedal nič konkrétnejšie o svojej budúcej strane, nepredstavil ani ľudí v nej, no jeho možní partneri už dokázali, že voľby vyhrávať vedia. A bez neho.

Je teda Andrej Kiska jedným z mimovoľných porazených eurovolieb, aká je jeho politická budúcnosť a či sa s PS a Spolu napokon spojí?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Tkačenkom.

Krátky prehľad správ

Slovensko je negatívnym rekordérom celej Únie. I keď oproti minulým eurovoľbám účasť u nás narástla, účasť 22,7 percent bola najnižšia v celej Európskej únii. Druhá najnižšia účasť bola v Slovinsku, nasleduje Česko. Celoeurópsky priemer bol takmer 51 percent.

Výsledky eurovolieb však naznačili množstvo rôznych vecí. Jednou z nich je, že oslabili dve hlavné eurofrakcie: ľudovcov a sociálnych demokratov. Naopak, voľby ukazujú, že narástli liberáli a zelení.

V Británii môžu mať eurovoľby dopad aj na domácu politiku. Prepadli tradičné strany ako konzervatívci a labouristi. Jasne vyhrala Brexitová strana pred liberálnymi demokratmi. V prepočte na percentá však eurovoľby vo Veľkej Británii vyhrali podľa BBC protibrexitové strany. Labouristi už hovoria o predčasných voľbách alebo o novom referende o brexite.

Spájať sa po vzore koalície strán Progresívne Slovensko a Spolu chcú aj konzervatívci. Predvolebnú koalíciu do parlamentných volieb ponúka KDH nová strana Kresťanská únia. Tvrdí, že neberie hlasy KDH, ale oslovuje kresťanov, ktorí predtým volili čosi iné.

Keďže Miroslava Číža zo Smeru zvolili za europoslanca, strana by ho mala v Národnej rade nahradiť. Vyzerá to tak, že jeho náhradou by mal byť Viliam Jasaň. To je ten, ktorý mal mať kontakty na Antonina Vadalu, zástupcu talianskej mafie Ndrangheta na Slovensku. Po vražde Jána Kuciaka Jasaň skončil na poste tajomníka Bezpečnostnej rady SR.

Odporúčanie

Inak, dnes asi nik nepochybuje, že žijeme v dobe bez súkromia. Alebo aspoň v časoch, keď je naše súkromie v digitálnom priestore tovarom, s ktorým sa snaží kde kto obchodovať. Ale ako sa to celé začalo?

Dnes preto odporúčam text Angry Birds a koniec súkromia z webu Vox, reportérka Kaitlyn Tiffanyová v ňom opisuje, ako sme sa postupne začali vzdávať kontroly nad informáciami o nás samých.

