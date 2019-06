Dobré ráno: Kosík tvrdí, že na akcii SIS bola aj žena Roberta Kaliňáka

Ako pokračuje prípad okolo Kosíka.

6. jún 2019 o 23:19 Matúš Burčík, Tomáš Prokopčák

V januári zmizol. Naše informácie hovorili, že Ľuboša Kosíka v Mali uniesli.

Bývalého SIS-kára predtým pustili z malijského väzenia a viackrát povedal, že by chcel vypovedať o rôznych akciách SIS ešte z čias mečiarizmu. Slovenská strana však akoby nemala záujem - a zrazu sme sa báli o jeho život.

Kosík sa teraz našiel a ozval sa denníku SME. Kde bol, čo sa stalo... ale aj kto to je a prečo je pre Slovensko dôležitý?

Tomáš Prokopčák sa rozprával s Matúšom Burčíkom.

Krátky prehľad správ

Ústavný súd sa bude zaoberať sťažnosťou strany KDH na výsledky eurovolieb a urobí tak čo najskôr. KDH totiž získala viac percent ako strana SaS, no hnutie získa druhý europoslanecký mandát až v prípade brexitu, kým SaS má dvoch europoslancov istých. KDH nesúhlasí s rozhodnutím štátnej volebnej komisie, podľa ktorého „brexitový mandát" pripadol práve ich kandidátke Miriam Lexmann.

Do vznikajúcej strany Andreja Kisku vstupujú aktivista Juraj Šeliga predtým pôsobiaci v iniciatíve Za slušné Slovensko a starosta Spišského Hrhova Vladimír Ledecký. Včera to priznali aj oficiálne, obaja na sociálnych sieťach.

Apple nielenže chystá svoju televíznu službu, ale spustí ju tento rok aj na Slovensku. Firma potvrdila na svojom webe, že Apple TV+ bude aj u nás. Apple chce svojou službou konkurovať Netflixu či HBO, plánuje aj vlastnú filmovú a seriálovú tvorbu. Cena ani presný dátum spustenia na Slovensku zatiaľ známe nie sú.

Slováci a Slovenky dostanú možnosť pomenovať hviezdu aj s jej planétami. Ide o zhruba tisíc svetelných rokov vzdialený systém HAT-P-5 v súhvezdí Lýra. Podobnú možnosť dostane viac ako 70 svetových krajín pri príležitosti stého výročia Medzinárodnej astronomickej únie. Súťaž o meno nájdete na stránkach Astronomického ústavu SAV.

A ešte sa budeme chváliť: podcasty denníka SME už prekročili najmenej 7 miliónov prehratí. Po Dobrom ráne s viac ako 18-tisíc poslucháčmi denne je druhým najpočúvanejším podcastom náš spoločný projekt s Historickou revue Dejiny, nasledujú Pozeráme Game of Thrones a technologický Klik. Ďakujeme najmä vám, našim poslucháčom.

Odporúčanie

Možno až pričasto na tomto mieste odporúčame podcasty, ale zase, počúvate podcast, tak ich snáď máte radi... Aj denník Guardian už pred časom spustil svoju dennú sériu Today in Focus a ak ju nepoznáte, odporúčam najmä epizódu z 23. mája s názvom Bol som súčasťou neonacistickehé plánu na zavraždenie poslanca. Je to príbeh o informátorovi, tajnej protiextrémistickej operácii aj o jej dôsledkoch a je to mrazivé počúvanie.

