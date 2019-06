Dobré ráno: Smerujeme ku katastrofe, mení sa aj spoločnosť

Nielen deti sú v uliciach a chcú chrániť planétu.

9. jún 2019 o 23:59 Tomáš Prokopčák, Ondrej Podstupka

Krátky prehľad správ

Nový volebný model agentúry AKO naznačuje, ako by sa zmenila volebná mapa na Slovensku, ak do nej zasiahne strana Andreja Kisku. Kiska by bral preferencie všetkým, najvýraznejšie koalícii PS/Spolu. K hranici zvoliteľnosti by sa priblížilo OĽaNO a SME rodina. Model naznačuje Kiskovej strane takmer 11 percent.

Robert Fico sa v piatok po dvoch týždňoch našiel a odkázal, že je pripravený viesť stranu do parlamentných volieb v roku 2020. Tiež povedal, že nevidí dôvod na personálne zemetrasenie, že cestoval po Slovensku a že sa treba silnejšie vymedziť voči stranám, ktoré sú drzé ako ploštice. Čiže asi toľko k politickej budúcnosti Petra Pellegriniho.

Náš generálny riaditeľ a šéf vydavateľstva Petit Press Alexej Fulmek sa stal členom dozornej rady Svetovej asociácie novín a vydavateľstiev. Asociácia existuje od roku 1948 a pôsobí v stovke krajín: zaoberá sa obranou tlače a jej ekonomickej nezávislosti. Medzi členmi dozornej rady sú zástupcovia médií z celého sveta.

Väčšina krajín Európy podporuje ďalší odklad brexitu, tento raz sa hovorí o už o začiatku budúceho roka - a to bez ohľadu, kto sa stane novým britským premiérom po odchode Theresy Mayovej. Zatiaľ platí, že brexit by sa mal udiať do konca októbra.

Hladina oxidu uhličitého v našej atmosfére stále rastie, hodnoty dosiahli nový rekord. V máji namerali prístroje koncentráciu v priemere takmer 415 čiastočiek na milión, to je o 3,5 viac ako pred rokom. Oxid uhličitý je skleníkový plyn, ktorý sa výraznou mierou podieľa na prebiehajúcej klimatickej zmene.

Odporúčanie

Erica Chenowethová je politologička na Harvardovej univerzite. Vždy ju fascinovalo, ako sa rúcajú režimy a ako môžu protesty v uliciach viesť k ich pádu. Keď sa pozrela na stovky rôznych kampaní, zistila, že kľúčom sú nenásilné aktivity, ktoré až dvakrát častejšie dosiahnu svoje ciele ako tie násilné. A na politickú zmenu potrebujete, aby sa zúčastňovalo protestov okolo 3,5 percenta populácie. O pravidle 3,5 percent v rozsiahlejšom článku píše BBC a odporúčam si text Ako aj malá minorita dokáže zmeniť svet prečítať.

