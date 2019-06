Desať zistení o médiách na Slovensku a vo svete zo štúdie Digital News Report od Reuters

Významná štúdia porovnáva mediálne trendy.

12. jún 2019 o 11:00 Dávid Tvrdoň

BRATISLAVA. Slovensko je už tretí rok súčasťou významnej štúdieDigital News Report 2019 (2018, 2017), ktorá sleduje a porovnáva trendy v 38 krajinách sveta.

Štúdiu o stave digitálnych médií každý rok pripravuje Reuters Institute na Oxfordskej univerzite a na Slovensku prvýkrát merali aj znalosť o podcastoch. (Celá časť o Slovensku priamo na stránkach Reuters).

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/gtkiRJwSN10

Zhrnuli sme pre vás základné zistenia tohto výskumu:

1. Podiel ľudí platiacich za správy na internete sa zvýšil len mierne

Napriek snahám médií o zvýšenie počtu platiacich digitálnych čitateľov, či už prostredníctvom predplatného, členstva, alebo darcovstva je zvýšenie minimálne až zanedbateľné.

Rast je obmedzený na niekoľko krajín, najmä v severskom regióne, kým počet platiacich čitateľov napríklad v Spojených štátoch zostáva stabilný.

Ak sa vám mapa nezobrazuje, kliknite sem.

2. Ľudia trávia menej času na Facebooku, viac na Instagrame a WhatsAppe

Napriek tomu, že Facebook naďalej zostáva dominantnou sociálnou sieťou, najmä mladšia generácia tam trávi čoraz menej času.

Na popularite naberá súkromná online komunikácia medzi dvomi alebo viacerými osobami, ktoré sa poznajú. PAradoxne, prejavuje sa to aj na raste obľúbenosti facebookových skupín.

3. Dezinformácie na internete sú stále veľkou hrozbou

Až 55 percent z viac ako 70-tisíc opýtaných v 38 krajinách vyjadrilo znepokojenie, že si nie sú istí, čo je skutočné a čo na internete falošné.

Najväčší nárast je vo Veľkej Británii, kde má takýto pocit až 70 percent ľudí.

4. Poklesla dôvera v médiá, aj na Slovensku

Naprieč všetkými krajinami v priemere o 2 percentá poklesla dôvera v médiá, na Slovensku to bola zmena z 34 percent v roku 2018 na 33 percent v roku 2019.

5. Čoraz viac ľudí pozerá správy na smartfóne

Globálny trend sa prejavuje aj na Slovensku, i keď stále dominuje počítač, no používanie smartfónov na získavanie informácií každoročne prudko rastie.

Dokonca sa smartfóny stávajú prvým kontaktom so správami a predbiehajú televíziu.

Ak sa vám graf nezobrazuje, kliknite sem.

6. Viac ako tretina ľudí počúva podcasty

Viac ako tretina respondentov (36%) štúdie sa vyjadrila, že počúvali podcast minulý mesiac. Ak by sme brali len vekovú kategóriu do 35 rokov, bola by to viac ako polovica.

Slovensko vyšlo v tejto oblasti nadpriemerne, jedným z dôvodov môže byť zvýšený výskyt slova v mediálnom priestore alebo iné pochopenie významu v rôznych krajinách.

Viac o podcastoch a výsledkoch Slovenska >>

7. Najrýchlejšie rastúcim segmentom sú hlasoví asistenti

Asi žiaden iný formát nezaznamenáva taký prudký nárast záujmu ako hlasoví asistenti.

Vo Veľkej Británii sa podiel majiteľov týchto zariadení zdvojnásobil z 7% na 14% len v priebehu jedného roka.

8. Digitálne predplatné pre video a hudbu je populárnejšie než platiť si za správy

Ak by sa mali ľudia do 45 rokov rozhodnúť platiť za jednu z nasledujúcich služieb - online video, online hudba, online správy - pomer by bol 37 percent v prospech online videa, 15 percent by si vybralo online hudbu a len 7 percent online správy.

Ako by sa rozhodli ľudia do 45 rokov, keby majú platiť za 1 z nasledujúcih služieb - online video, online hudba, online správy. (zdroj: Digital News Report 2019)

9. Zvýšil sa záujem o spravodajské newslettre a mobilné notifikácie

Kým záujem o newsletter ako spravodajský formát zostáva veľmi populárny u staršej generácie, mladší si radi aktivujú mobilné notifikácie v spravodajských aplikáciách.

Podiel využitia mobilných notifikácii týždenne narástol vo Veľkej Británii z 3 na 20 percent a v Spojených štátoch zo 6 na 19 percent od roku 2014.

10. Slovenské televízie vedú v dôvere značky

Už druhý rok po sebe sa stala spravodajská televízia TA3 podľa výsledkov štúdie Digital News Report najdôveryhodnejšou značkou medzi ľuďmi, ktorí ju poznajú alebo sledujú, na druhom mieste skončila verejnoprávna RTVS a na treťom Hospodárske noviny.

Ak sa vám graf nezobrazuje, kliknite sem.

Celú štúdiu Digital News Report 2019 nájdete na webe Reuters Institute.