Odpad najlepšie triedi Skalica a Sedliacka Dubová

Spoločnosť ENVI - PAK po druhýkrát zverejnila rebríček miest a obcí podľa ich úspešnosti v triedení odpadu.

13. jún 2019 o 17:43 SITA

Na prvom mieste v kategórii obcí s viac ako 5 000 obyvateľmi skončila Skalica. V kategórii obcí s menej ako 5 000 obyvateľmi sa na čele hodnotenia umiestnila oravská obec Sedliacka Dubová.

Na prvom mieste v kategórii obcí s viac ako 5 000 obyvateľmi skončila Skalica. V kategórii obcí s menej ako 5 000 obyvateľmi sa na čele hodnotenia umiestnila oravská obec Sedliacka Dubová.

Agentúru SITA o tom informovala riaditeľka pre marketing a komunikáciu spoločnosti ENVI - PAK Katarína Kretter.

Triedenie odpadu

Do portfólia ENVI - PAK patrilo v roku 2018 približne 40 % všetkých miest a obcí na Slovensku.

V rebríčku najúspešnejších obcí v triedení odpadov s populáciou nad 5 000 obyvateľov, sa na druhom mieste umiestnila Dubnica nad Váhom, za ňou skončili v prvej desiatke Žiar nad Hronom, Nemšová, Nová Dubnica, Čierny Balog, Liptovský Hrádok, Gbely, Trenčín a Dolný Kubín.

Za Sedliackou Dubovou v rebríčku s obcami pod 5 000 obyvateľov narábajú s odpadom najlepšie v obciach Diaková, Vyšná Boca, Drietoma, Krivá, Henclová, Rakovice, Bešeňová, Lovča a Ladomerská Vieska.

Rebríčky ukazujú, že západu a stredu Slovenska sa v triedení odpadu darí lepšie ako obciam a mestám na východe krajiny.

Na západe triedia lepšie

Spomedzi top 20 obcí s najlepšími výsledkami do 5 000 obyvateľov bolo 14 z Banskobystrického alebo Žilinského kraja.

V prípade sídiel s viac ako 5 000 obyvateľmi je viac ako polovica z najlepších 20 sledovaných obcí na západe Slovenska. Veľmi podobné výsledky zaznamenali aj v minuloročnej analýze.

Rebríček zostavili kombináciou hodnotenia dvoch kľúčových parametrov pri zbere a triedení odpadov.

„Efektivita udáva, ako účinne je využívaná inštalovaná infraštruktúra v jednotlivých obciach. Konkrétne to znamená, koľko gramov odpadu sa vyzbiera v jednom litri zberných nádob, respektíve vo vreciach určených na triedenie pre domácnosti,“ vysvetľuje Roman Vandák, riaditeľ komoditného oddelenia ENVI - PAK.

„Okrem uloženia správneho druhu odpadu do jednotlivých nádob je dôležité aj to, aby do nich bol ukladaný správne, teda aby zaberal čo najmenej miesta,“ dodáva.

Druhý z ukazovateľov, ktorý je pre hodnotenie kľúčový, je vyťažiteľnosť. Predstavuje pomer hmotnosti triedeného odpadu na počet obyvateľov v danej obci.

Jej hodnota je tým vyššia, čím viac kíl triedeného odpadu sa na obyvateľa obce ročne vyzbiera. Priemerná vyťažiteľnosť na Slovensku je približne 33 kilogramov na obyvateľa ročne.