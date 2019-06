Minúta po minúte: Čaputová zložila sľub, Slovensko má novú prezidentku

V sobotu prebieha inaugurácia Zuzany Čaputovej.

15. jún 2019 o 9:09 (aktualizované 15. jún 2019 o 12:42) Veronika Orviská, Peter Kováč

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/y69LNuHQWTc

Zuzana Čaputová zložila prezidentský sľub a stala sa prezidentkou.

Program sa začal odchodom prezidenta Andreja Kisku.

Deň ukončí slávnostná recepcia v budove Slovenskej filharmónie.​​​​​​

(zdroj: SME/MM)

Inauguráciu prezidentky Zuzany Čaputovej sledujeme minútu po minúte:

12:37 Slávnostná inauguračná schôdza sa skončila, prezidentka sa teraz presunie pred historickú budovu Slovenského národného divadla.

Tam absolvuje aj svoju prvú vojenskú prehliadku, keďže nástupom do funkcie sa z nej stáva aj hlavná veliteľka Ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Nastúpených vojakov by mala na pozdraviť slovami: „Sláva vlasti, vojaci“. Vojaci jej odpovedia historicky vôbec prvýkrát v ženskom rode: „Sloboda a sláva, pani prezidentka“.

12:30 Čaputová v prejave informovala, že chce svojím prístupom prispieť ku konštruktívnej spolupráci, chce ponúkať pokojný a vecný tón, trpezlivosť a vernosť hodnotám. Celý inauguračný prejav novej prezidentky si môžete prečítať tu.

12:20 Prezidentka Čaputová nechce z úradu vládnuť, ale slúžiť ľuďom a Slovensku. Povedala to vo svojom inauguračnom prejave Sľubuje, že bude slúžiť blahu slovenského národa, národnostných menšín a etnických skupín žijúcich v Slovenskej republike. Chce prispieť ku konštruktívnej spolupráci.

"Ponúkam odbornosť, ponúkam cit a zdravý aktivistický záujem. Ponúkam teda rozum, srdce a ruky. Zložením ústavného sľubu preberám všetky záväzky a povinnosti verejnej služby," vyhlásila v príhovore.

12:16 V inauguračnom prejave sa prihlásila k proeurópskej a proatlantickej orientácii Slovenska. Európska únia je podľa nej pre Slovensko životným a hodnotovým priestorom. Severoatlantická aliancia zas obranným a bezpečnostným pilierom. Poukázala aj na hrozby ako je klimatická kríza.

Zuzana Čaputová zložila sľub. (zdroj: SME/Marko Erd )

12:18 Prezidentka zdôrazňuje potrebu právneho štátu a rovnosti pred zákonom. Vo svojom inauguračnom prejave skritizovala korupciu či nedotknuteľnosť vybraných osôb.

Musí sa to podľa nej stať minulosťou. Volá po spravodlivosti a dôstojnom živote pre mladých aj starých ľudí, prekonávaní rozdielov.

V súvislosti s menovacími právomocami uviedla, že bude do funkcií menovať len profesionálne a osobnostne najlepších.

12:07 Zuzana Čaputová zložila do rúk predsedu Ústavného súdu Ivana Fiačana ústavou predpísaný sľub a ujíma sa funkcie slovenskej prezidentky.

"Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Budem dbať o blaho slovenského národa, národnostných menšín a etnických skupín žijúcich v Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem vykonávať v záujme občanov a zachovávať i obhajovať ústavu a ostatné zákony. Sľubujem," povedala Čaputová.

11:56 Slávnostnú schôdzu otvoril predseda parlamentu Andrej Danko. V príhovore poďakoval dosluhujúcemu prezidentovi Kiskovi za jeho prácu na poste prezidenta a zagratuloval Čaputovej k víťazstvu vo voľbách.

Pripomenul prezidentské voľby aj úlohy prezidenta. "Je veľmi dôležité, aby prezident konal iba podľa kompetencií jasne definovaných v ústave," povedal Danko.

Byť prezident Slovenska je podľa Danka prejavom dôvery občanov a najvyššej cti národa. "Zároveň záväzok byť prezidentom všetkých," podotkol.

Zaznelo aj Dankove legendárne "človek k človeku sa opäť stáva vlkom". Čaputovú vyzval, aby bola prezidentkou, ktorá spája ľudí a drží sa pravdy.

11:54 Čaputová prichádza za tónov piesne Eugene Suchoňa Aká si mi krásna.

Zuzana Čaputová prichádza do Reduty. (zdroj: SME/Marko Erd)

11:50 Ceremónia v Slovenskej filharmónii sa začala. Čestná stráž prezidenta pri pochode priniesla prezidentské štandardy. Nasledujú fanfáry, príchod Andreja Kisku a následne aj Zuzany Čaputovej.

11:42 Zuzana Čaputová je už v Redute. Na jej príchod čakali zhromaždené desiatky ľudí, niektorí ju vítali potleskom.

11:41 Sála v Redute sa už plní, prítomní sú poslanci aj ministri, či protikandidát Maroš Šefčovič.

Prišiel aj exprezident Rudolf Schuster a v hľadisku sedí aj šéfka Najvyššieho súdu Daniela Švecová. Pripravený je aj orchester Slovenskej filharmónie, súčasťou ceremónie bude štátna hymna.

Pred budovou Reduty stoja desiatky policajtov, ktorí strážia zátarasy. Udalosť prilákala desiatky zvedavých ľudí.

11:35 Do budovy Reduty už prišiel aj premiér Peter Pellegrini nasledoval ho Andrej Kiska s manželkou, trojicu ústavných činiteľov doplnil predseda parlamentu Andrej Danko.

11:31 Andrej Kiska spolu s manželkou opustil Prezidentský palác a symbolicky sa rozlúčil so svojou funkciou.

11:27 Na Čaputovej osobnom zozname sú okrem najbližších spolupracovníkov aj bývalý arcibiskup Róbert Bezák, ktorý ju podporil ešte v rámci prezidentskej kampane.

„Jedna z najvyšších ústavných funkcií by mohla byť zastúpená ženou, ktorá dokázala, že stojí za pravdou a spravodlivosťou,“ povedal Bezák ešte v septembri minulého roka.

Nechýba tiež dnes už bývalý šéf Progresívneho Slovenska Ivan Štefunko, ale aj jeho nástupca Michal Truban.

Práve v PS Čaputová ešte pred voľbami pôsobila ako podpredsedníčka hnutia. Funkcie sa však vzdala ešte pred druhým kolom volieb, pričom po zvolení aj vystúpila zo strany.

Na jej zoznam sa však dostal napríklad aj šéf KDH Aloj Hlina.

11:19 Inaugurácia sa považuje za vôbec najvýznamnejšiu štátnu udalosť. Prítomní sú na nej okrem poslancov a členov vlády aj europoslanci, veľvyslanci a ďalší významné osobnosti.

Čaputová má aj 45-menný osobný zoznam ľudí, ktorých pozvali v jej mene na ceremóniu. Sú na ňom jej dcéry Lea a Emma, rodičia Štefan a Katarína Strapákovci, brat Daniel Strapák, ale aj partner Peter Konečný.

S tým pritom Čaputová prežíva ťažké obdobie, čo sama priznala koncom mája na sociálnych sieťach. Rozvedená prezidentka, ktorá tvorí s hudobníkom a fotografom pár približne dva roky, pripustila, že nie náhodou sa v ostatných týždňoch už spolu neobjavovali na verejnosti.

„Naozaj prechádzame ťažkým obdobím vyrovnávania sa so situáciou, v ktorej sme sa ocitli. Nie sme prvý ani posledný pár, ktorý prechádza takýmto obdobím. Musíme sa ale, zároveň, venovať aj svojim povinnostiam,“ povedala vtedy Čaputová.

Neskôr stanovisko Konečný spresňoval slovami, že „rozchodom by to nenazval“.

Pár spolu nežije a Čaputová už počas kampane aj po zvolení zdôrazňovala, že situáciu vníma citlivo najmä kvôli dcéra, ktoré sú v tínedžerskom veku.

(zdroj: SME/Marko Erd )

11:15 Do Reduty postupne prichádzajú prví hostia. Bol medzi nimi aj bývalý prezident Gašparovič s manželkou.

11:13 Slávnostná inaugurácia prezidentky, ktorá je formálnym uvedením hlavy štátu do úradu, sa koná už tradične v bratislavskej Redute, v ktorej sídli Slovenská filharmónia.

Ako prvý tu prezidentský sľub skladal Rudolf Schuster, ktorý bol prvým priamo voleným prezidentom. Vďaka päťročnému funkčnému obdobiu hlavy štátu sa termín 15. jún stal fixným a v tomto dátume neskôr nastúpili do funkcie v Redute dvakrát aj Ivan Gašparovič a naposledy 15. júna 2014 aj Andrej Kiska.

Znenie prezidentského sľubu: "Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Budem dbať o blaho slovenského národa, národnostných menšín a etnických skupín žijúcich v Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem vykonávať v záujme občanov a zachovávať i obhajovať ústavu a ostatné zákony. Sľubujem."

Inaugurácia prezidentky je súčasťou slávnostnej schôdze parlamentu, pričom sľub skladá víťazka volieb do rúk predsedu Ústavného súdu Ivana Fiačana. Pre toho je ceremónia takisto zatiaľ najvýznamnejšia, akú zažil od nástupu do funkcie v polovici apríla tohto roka.

Odchádzajúci prezident Kiska i jeho predchodca Gašparoviča skladali sľub ešte do rúk Ivetty Macejkovej.

Gašparovič pri prvom zvolení do funkcie v roku 2004 ešte do rúk vtedajšieho predsedu Ústavného súdu Jána Mazáka.

10:54 Nová prezidentka bude mať na inaugurácii oblečené šaty od známeho návrhára Borisa Hanečku, ktorý jej zároveň navrhol aj večernú róbu na neskoršiu slávnostnú recepciu v Slovenskej filharmónii.

Hanečka sa priznal, že pri navrhovaní šiat stál pred neľahkou úlohou, keďže Čaputová je vôbec prvou prezidentkou na Slovensku a protokol je v tomto prípade voľnejší než pri´mužoch, hoci prihliadať naňho treba stále.

Na šatách pracoval so svojím tímom viac ako mesiac. „Musel som skĺbiť viacero vecí, ktoré vyžaduje protokol. Samozrejme nemohol som zabudnúť na to, že bude teplo a šaty by mali byť priedušné a nemali by sa krčiť," povedal Hanečka.

Pred inauguráciou sa Čaputová zverila taktiež do rúk známeho kaderníka Jána Molnára a vizážistiky Kataríny Kmecovej.

Čaputová dosiaľ spolupracovala zásadne so slovenskými návrhármi.

Počas kampane ju obliekala najmä Dana Kleinert, ktorá jej navrhovala napríklad šaty, ktoré mala Čaputová na sebe počas prvej aj druhej volebnej noci.

„Chceme tým vydať signál, že aj na Slovensku sú domáci dizajnéri, ktorí vedia robiť kvalitnú módu na celosvetovej úrovni,“ vysvetľovala pre SME Kleinert.

10:47 Expremiér Robert Fico sa na inaugurácii nezúčastní pre dlhodobo plánovanú súkromnú udalosť. Novozvolenej prezidentke zablahoželal k nástupu do funkcie.

10:39 Budova Slovenskej filharmónie je už pripravená na slávnostný sľub.

Sľub zloží na slávnostnej inauguračnej schôdzi. (zdroj: SME/Marko Erd)

10:00 Ako sa prezidentka pripravovala na svoju novú funkciu? Viac sa dozviete v rozhovore s Čaputovej poradcom pre komunikáciu Martinom Burgrom.

9:28 Prezidentka Zuzana Čaputová je dnes prísľub dôstojnosti, rozvahy, integrity a múdrych rozhodnutí. A nielen tí, čo ju volili, budú pozorne sledovať, ako tento prísľub naplní. Píše šéfredaktorka SME Beata Balogová.

9:00 V súvislosti s inauguráciou platia v Bratislave dopravné obmedzenia. Týkajú sa najmä ulíc Jesenského, Mostová a Námestie Ľ. Štúra. Vjazd do garáže hotela Carlton a k hotelu je možný z Jesenského ulice. V sobotu od 11.15 až do 11.45 h a od 12.30 až 13.00 h budú tieto ulice uzatvorené úplne.

Staromestská ulica v Bratislave bude v sobotu od 12.30 do 15.00 h rovnako uzavretá. Zjazd bude umožnený z Mosta SNP na nábrežie Vajanského a výjazd na Most SNP bude možný z nábrežia v smere do Petržalky.

BRATISLAVA. V sobotu nahradí Zuzana Čaputová Andreja Kisku na poste prezidenta. Prezidentkou sa stane zložením prezidentského sľubu.

Po slávnostnej schôdzi v bratislavskej Redute, teda inaugurácii, ju čaká prehliadka ozbrojených síl, peší presun na ekumenickú bohoslužbu Te Deum v Dóme sv. Martina a prevzatie Prezidentského paláca. Súčasťou programu inauguračného dňa je aj slávnostný obed pre seniorov. Podvečer Zuzana Čaputová položí veniec k pamätníku Brána slobody a kyticu k pamätníku obetiam Železnej opony v Devíne. Následne položí kyticu aj na hrob prvého prezidenta SR Michala Kováča na Ondrejskom cintoríne.

Deň ukončí slávnostná recepcia v budove Slovenskej filharmónie.