Dobré ráno: Veriaci zaútočili na farára, odmietol vyhnať Rómov

Kauza o diskriminácii sa ťahá už päť rokov.

23. jún 2019 o 23:44

Vypočujte si podcast

Šarišské Jastrabie je taká menšia obec na severovýchode Slovenska, kúsok od Starej Ľubovne. Od 19. storočia má táto dedina gréckokatolícky kostol a práve tento kostol je jadrom novej kauzy z Prešovského kraja.

Miestni veriaci totiž bránia Rómom, aby mohli do tohto kostola vstúpiť. A keď sa to farárovi nepáčilo, farníci dokonca zaútočili na jeho auto a žiadali arcibiskupa, aby ho preložil preč. Arcibiskup farára neodvolal, no ustúpil: výsledkom je, že Rómom už päť rokov slúžia omše na miestnom družstve.

Čo sa to teda v Šarišskom Jastrabom deje, aké sú tam medzi ľuďmi vzťahy, čo cirkev a čo kresťania sa dnes rozprávame s reportérom denníka SME Jánom Krempaským.

Krátky prehľad správ

Richard Raši chce, aby sa na Slovensku odohrávali cvičenia hackerov. Vicepremiér za Smer preto plánuje presadiť vznik Centra simulácie, výskumu a výučby kybernetických hrozieb a kybernetickej bezpečnosti. Stáť by malo 26,5 milióna eur.

Premiér Peter Pellegrini koncom minulého týždňa vravel, že reči o predčasných voľbách sú... no predčasné. A že nie je pravda, že by sa on uchádzal o nejaký vysoký post v Európskej únii. Pripustil však konflikt v koalícii, ktorý vypukol po ďalšej neúspešnej voľbe kandidátov na ústavných sudcov.

Kým lídri Európskej únie vylučujú ďalšie vyjednávania o dohode o brexite, šéf britskej centrálnej banky hovorí, že pri tvrdom odchode Veľkej Británie z Únie bez dohody budú nevyhnutný dôsledkom clá. Boris Johnson, favorit na nového britského premiéra totiž tvrdí, že krajina sa po odchode bez dohody clám vyhne.

Na Havaji bude nový obrovský teleskop. Astronómovia a inžinieri plánujú ďalekohľad na sopke Mauna Kea, proti tomu však protestujú miestni obyvatelia, ktorí vrch považujú za posvätný. Výstavba takzvaného Tridsaťmetrového teleskopu by mala začať ešte počas leta.

Psy naozaj majú psí pohľad. Vedci zistili, že za tisícročia spolužitia psov a ľudí sa u psov vyvinuli nové svaly, ktoré umožňujú známy výraz tváre: oči psov sa tak zdajú väčšie a ponášajú sa na bábätka, čo u ľudí podvedome vyvoláva opatrovateľský inštinkt.

Odporúčanie

