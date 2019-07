Fico si hľadá nové bývanie, už nechce byť spájaný s Bonaparte

Fico opakovane vyjadril podporu poslancovi Blahovi v spore s Esetom.

9. júl 2019 o 15:19 SITA

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/XIfoqGa0DOw

BRATISLAVA. Predseda vládneho Smeru Robert Fico nechce byť s témou jeho bývania od septembra konfrontovaný.

"Hľadám si bývanie, ja si to chcem v lete vyriešiť. Už nechcem byť od septembra konfrontovaný s touto témou. Robím na tom veľmi intenzívne," povedal v utorok na tlačovej besede expremiér.

Bašternákov byt

Dlhodobo si prenajíma byt v komplexe Bonaparte od odsúdeného Ladislava Bašternáka. Pred komplexom sa viackrát konali protesty, ktoré organizovala opozícia.

Na protestoch vyzývali politici aj široká verejnosť Fica, aby sa vysťahoval z bytu daňového podvodníka.

Bašternákovi v marci potvrdil Krajský súd v Bratislave päťročný nepodmienečný trest. Zároveň rozhodol aj o prepadnutí jeho majetku. Podnikateľa uznali vinným z trestného činu neodvedenia dane a poistného.

Bašternák ešte pred rozsudkom previedol všetky nehnuteľnosti na manželku a ďalšie spriaznené osoby.

V osobnom vlastníctve mu zostal iba byt v komplexe Bonaparte, ktorý obýva bývalý premiér, v súčasnosti poslanec Národnej rady SR Robert Fico . Súd na zostatkový majetok podnikateľa v máji vyhlásil konkurz.

Fico podporil Blahu

Fico zároveň uviedol, že poslanec za Smer Ľuboš Blaha má jeho podporu.

"Ak bude potrebovať podporu zo strany Smer aj z hľadiska právnej podpory, tak ju dostane," povedal Fico .

Reagoval tak na to, že firma Eset podala žalobu na Blahu za jeho vyjadrenia na adresu firmy.

Ak Eset chce podať na niekoho žalobu, mal by ju podľa Fica podať na ministerstvo zahraničných vecí Ruskej federácie.

"My dnes veríme hocičomu, čo napíše ministerstvo zahraničných vecí USA. Hocijaký drbko z lesa, prepáčte za výraz, z tretieho sektora niečo povie, objaví sa to v správe od USA a berie sa to ako hotová vec. Pokiaľ viem, ministerstvo zahraničných vecí Ruskej federácie nespolupracuje s tretím sektorom na Slovensku a v správe ministerstva sa objavila informácia, že Eset je napojený na CIA," uviedol Fico.

Eset je podľa ruského ministerstva zahraničných vecí napojený na americké tajné služby.