Sulík ocenil Čaputovej odvahu počas prvého mesiaca v úrade

Čaputová jasne pomenuje veci, ktoré nie sú správne, či už v Číne alebo v Maďarsku.

15. júl 2019 o 15:23 SITA

BRATISLAVA. Prezidentka Zuzana Čaputová má odvahu.

Takto reagoval predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík na doterajšie pôsobenie prezidentky.

Od slávnostnej inaugurácie, ktorá sa uskutočnila 15. júna, v pondelok uplynul jeden mesiac.

"Je priskoro, patrí sa nechať pani prezidentke sto dní času, a potom bude vhodná chvíľa hodnotiť jej kroky," povedal Sulík.

"Pani prezidentka má odvahu. To je dobré, keď politik má odvahu. To mi je sympatické bez ohľadu na to, čo si o ktorom vyhlásení myslím. Nechcem povedať, že by som s jej vyhláseniami nesúhlasil, ale nechcem ani povedať, že by som so všetkými vyhláseniami súhlasil," poznamenal.

Napriek tomu, že nechce po tak krátkom čase vynášať súdy nad prácou hlavy štátu, šéfovi SaS sa páči, že Čaputová jasne pomenuje veci, ktoré nie sú správne, či už v Číne alebo v Maďarsku.

"To považujem za správne. Naopak, nepozdáva sa mi, že vrátila zákon, v ktorom sa podarilo presadiť nášmu poslancovi Alojzovi Baránikovi, že ľudia ako Štefan Harabin si budú musieť rozmyslieť, či chcú byť v súdnictve alebo v politike. Nepovažujem za správne, že tento zákon vrátila," priblížil Sulík.