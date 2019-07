Minúta po minúte: Prokurátor navrhuje, aby svedka Tótha predviedla polícia

Súd bude pokračovať šiestym dňom.

31. júl 2019 o 7:42 (aktualizované 31. júl 2019 o 9:14) Adam Valček, Jakub Habas, Nina Sobotovičová

Súd s Marianom Kočnerom a Pavlom Ruskom bude pokračovať šiestym dňom.

Peter Tóth nepríde v stredu vypovedať na hlavné pojednávanie.

Súd stále nerozhodol, či bude čítať komunikáciu Kočnera s Bödörom.

Súd s Marianom Kočnerom a Pavlom Ruskom pre zmenky sledujeme minútu po minúte:

09:13 Obžalovaný Pavol Rusko sa k neúčasti Petra Tótha vyjadril ešte pred začiatkom hlavného pojednávania. “Ešte stále je to pre vás dôveryhodný svedok? Ak toto má byť kľúčový svedok obhajoby, tak naozaj k tomu nemám čo dodať,” povedal Rusko.

Jeho obhajcovia sa však pred chvíľkou na hlavnom pojednávaní priznali, že Tótha navrhovali vypočuť oni ako prví a to ešte minulý rok. “Poobede budeme robiť taký malý sumár týchto dní, určite sa oplatí počkať,” dodal Rusko novinárom.

09:10 Senát nerozhodol o predvedení Tótha ani o tom, či vykoná jeho výsluch cez telemost. Návrhy nezamietol, ale podobne ako v prípade čítania komunikácie medzi Kočnerom a Bödörom, rozhodovanie posunul na neskôr. Bude pokračovať dokazovanie. Znamená to, že obhajcovia budú pokračovať v čítaní listinných dôkazov, čo začali v utorok.

09:07 Ruskov obhajca Marek Para dodal, aby súd vyžiadal od polície alebo prokuratúry list o svedectve, ktorý zmieňuje Peter Tóth vo svojom stanovisku na webe Ďatel.sk.

Predseda senátu Emil Klemanič povedal, že zatiaľ žiadne stanovisko nemajú. Para predložil súdu vytlačené stanovisko Petra Tótha.

09:05 Prokurátor Ján Šanta navrhol, aby sa súd obrátil na policajné prezídium, aby policajti svedka Tótha predviedli. Znamená to, že by ho vyhľadali, zadržali a previedli na súd. Právny zástupca TV Markíza Daniel Lipšic navrhol, aby súd zvážil výsluch Tótha cez telemost.

09:03 Pojednávanie pokračuje.

09:02 Hlavné pojednávanie sa čochvíľa začne, prokurátor, obhajcovia, obžalovaný Rusko aj právnici televízie Markíza už sedia na svojich miestach. Predseda senátu dal na začiatok médiám priestor, aby si nasnímali video a fotografie. Počas hlavného pojednávania je totiž nahrávanie videa a fotenie zakázané.

08:54 Na chodbe súdu sa objavil vyšetrovatel Jaroslav Láska, ktory viedol vyšetrovanie falšovania zmeniek.

08:49 Na pojednávanie opäť prišiel ako verejnosť Štefan Agh, Kočnerov spolupracovník, ktorý je tiež stíhaný v kauze zmenky. Desať minút pred začiatkom pojednávania je tu už aj Pavol Rusko, ktorý dáva vyjadrenie médiám pred buduvou. Na súd už prichádzajú aj právni zástupcovia TV Markíza a tiež obhajcovia.

08:05 Peter Tóth naposledy vypovedal o zmenkách v máji na polícii, bolo to v prípade Štefana Agha, ktorý je tiež stíhaný za ich falšovanie, ale v osobitnom konaní. Preto sa táto Tóthova výpoveď nedá použiť v procese s Kočnerom a Ruskom. Keď v máji vypovedal, bol osobne na Slovensku.

07:36 Svedok Peter Tóth potvrdil, že v stredu nepríde vypovedať na hlavné pojednávanie proti Kočnerovi a Ruskovi. V stanovisku, ktoré zverejnil na svojom webe Ďatel.sk, vysvetľuje, že sa bojí o život a prenasleduje ho Slovenská informačná služba. Sťažuje sa aj na novinárov a policajtov.

„Ak som bol naozaj súdom predvolaný, touto netradičnou cestou sa za neúčasť ospravedlňujem senátu, predstaviteľom obžaloby i obhajoby,“ píše Tóth. Tvrdí, že predvolanie mu oficiálne nebolo doručené, pretože sa s rodinu skrývajú v cudzine a viackrát musel meniť miesto pobytu.

Tóth žiada ústavných činiteľov a prokuratúru, aby prešetrila jeho prenasledovanie tajnou službou.

Tóth spolupracuje s políciou pri vyšetrovaní vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice, najprv ako utajený svedok, po zverejnení jeho identity sa vzdal výsad, ktoré má utajený svedok a vypovedá pod vlastným menom. V rôznych trestných konaniach Kočnera usvedčuje z objednávky vraždy a ekonomických trestných činov.

Polícii tiež odovzdal auto, v ktorom bol Kočnerov iPhone so zálohou správ z aplikácie Threema. Vraj Slovenská informačná služba o ňom partnerským tajným službám v krajinách, kde sa zdržiaval, poskytla nepravdivé informácie. Denník SME požiada o stanovisko SIS.

Ak by Tóth v stredu prišiel, bolo by to vôbec prvýkrát, čo by proti Kočnerovi svedčil na súde. V stanovisku však píše, že na svojich výpovediach pred policajtmi trvá a zopakoval, že Kočner televízne zmenky falšoval a údajne mu v tom pomohol Jozef Dučák starší.

Aj Dučák st. mal prísť v stredu vypovedať, ale na poslednú chvíľku sa ospravedlnil a tvrdí, že je na liečení v cudzine. Predseda senátu to chce nechať preveriť.

Ako bude prebiehať streda 31. júla?

Hlavné pojednávanie bude pokračovať o 9.00 hod. , predvolaný je Petet Tóth a Jozef Dučák starší , ani jeden z nich nepríde,

, predvolaný je a , ani jeden z nich nepríde, budú sa teda čítať listinné dôkazy (znalecké posudky, doklady, výpovede svedkov z prípravného konania a pod.). Dôkazy číta už obhajoba.

(znalecké posudky, doklady, výpovede svedkov z prípravného konania a pod.). Dôkazy číta už obhajoba. Marian Kočner nepríde , ešte predminulý týždeň požiadal, aby súd konal v jeho neprítomnosti. Súd to akceptoval na celé hlavné pojednávanie,

, ešte predminulý týždeň požiadal, aby súd konal v jeho neprítomnosti. Súd to akceptoval na celé hlavné pojednávanie, senát sa možno vyjadrí k návrhu prokurátora, aby sa prečítala komunikácia medzi Kočnerom a podnikateľom Norbertom Bödörom , prokurátor žiada, aby sa prečítala najneskôr v stredu, aby sa na ňu mohol pýtať predvolaných svedkov,

, prokurátor žiada, aby sa prečítala najneskôr v stredu, aby sa na ňu mohol pýtať predvolaných svedkov, senát sa možno vyjadrí k návrhu obhajcu Kočnera a odporúčaniu Zboru väzenskej a justičnej stráže, aby sa pojednávanie presunulo do väznice v bratislavskom Justičnom paláci; Kočner je v takom prípade ochotný prísť vypovedať. Senát naznačil, že pojednávanie by sa mohlo do Bratislavy presunúť v septembri, resp. na jeseň.

Ako prebiehalo pojednávanie doteraz?