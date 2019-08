Gašpar nevylúčil vstup do politiky, ak pocíti podporu

Bývalý šéf polície zatiaľ nerokoval so žiadnou politickou stranou ani s konkrétnym politikom.

1. aug 2019 o 15:54 SITA

BRATISLAVA. Bývalý prezident Policajného zboru SR Tibor Gašpar zatiaľ nerokoval so žiadnou politickou stranou ani konkrétnym politikom. Uviedol to v reakcii na svoj nedávno zverejnený status na Facebooku, v ktorom priblížil, že uvažuje o vstupe do politiky.

Rozhodne aj záujem občanov

„Vstup do politiky je jediný zákonný spôsob, ako môže občan presadzovať svoj názor a pohľad na život tejto spoločnosti a získať si tak podporu a sympatie ostatných spoluobčanov," uviedol Pavol Gašpar.

"Ak dospejem k presvedčeniu, že moje názory zdieľajú viacerí občania a je záujem ich aplikovať do praxe, nevylučujem v budúcnosti ani vstup do politiky,“ objasnil svoje zámery Gašpar.

Dodal, že prípadnú spoluprácu si vie predstaviť len so stranou, ktorej programové hodnoty korešpondujú s jeho hodnotami.

Tibor Gašpar pôsobil ako prezident Policajného zboru SR od mája 2012, keď vo funkcii nahradil Jaroslava Spišiaka.

Po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej z tejto funkcie v máji minulého roku po tlaku verejnosti odstúpil.

Snaha o založenie bezpečnostného inštitútu

V minulosti bol taktiež kritizovaný za prepojenie s nitrianskym podnikateľom Norbertom Bödörom a za možný únik policajných informácií práve k tomuto podnikateľovi.

Vzťah k nitrianskemu podnikateľovi odmietol komentovať s tým, že je to rodina, ktorá bola rodinou predtým, než vstúpil do polície.

Ako píše na svojom Facebooku, momentálne pracuje na viacerých bezpečnostných projektoch, ako je založenie bezpečnostného inštitútu, ktorý by mal združovať odborníkov na bezpečnosť z rôznych oblastí a poskytovať okrem publikačnej a vzdelávacej činnosti aj odborné komentáre a analýzy k dôležitým bezpečnostným otázkam krajiny.