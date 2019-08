Za Slušné Slovensko: Prepojenie politikov na organizovaný zločin existuje

Iniciatíva vyjadrila podporu podporu poctivým policajtom, vyšetrovateľom a novinárom.

1. aug 2019 o 17:24 SITA

BRATISLAVA. Prepis komunikácie obvineného Mariana Kočnera s Norbertom Bödörom a s tým súvisiaca policajná správa podľa iniciatívy Za slušné Slovensko dokazujú, že požiadavky zo zhromaždení - dôkladné vyšetrenie vrážd a nová dôveryhodná vláda - boli opodstatnené.

Policajná správa totiž podľa iniciatívy konštatuje mimoriadnu blízkosť Mariana Kočnera a Bödöra s poslancom NR SR a predsedom Smeru-SD Robertom Ficom a stranou Smer.

Za slušné Slovensko zároveň vyjadrilo podporu poctivým policajtom, vyšetrovateľom a novinárom.

Stanovisko iniciatívy Za slušné Slovensko je zverejnené na ich facebookovej stránke.

Zverejnenie komunikácie a policajná správa podľa iniciatívy dokazujú, že novinári píšuci o prepojení špičiek politiky s organizovaným zločinom mali celý čas pravdu. Iniciatíva zároveň avizuje ďalšie zhromaždenie.

„Práve vo chvíľach, ako sú tieto, je najdôležitejšie, aby ľudia nestrácali odvahu postaviť sa za správnu vec. Chceme preto vyjadriť podporu všetkým poctivým policajtom a vyšetrovateľom. Bez ich snahy by to nebolo možné. Ceníme si to o to viac, že vyšetrovanie napreduje napriek vláde Smeru, SNS a Mosta-Híd. Chceme vyjadriť podporu aj novinárom, ktorí odvážne pracujú na odkrývaní korupcie. Bez ich dôslednej práce by nič z toho, čo sa od marca 2018 podarilo dosiahnuť, nebolo možné," píše sa ďalej v stanovisku.

Zároveň ocenili, že najdôležitejšia požiadavka zhromaždení Za slušné Slovensko - vyšetrenie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej sa pomaly, ale isto, napĺňa.

„Práve kvôli tomu všetkému sa už onedlho znova stretneme na námestiach. My všetci sme tí, na ktorých sme čakali," dodali na záver.