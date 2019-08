Dobré ráno: Máte šancu sa priznať. Vy viete, ktorí, odkázal prokurátor

Čo všetko zistili pri vyšetrovaní Kuciakovej vraždy.

19. aug 2019 o 23:03 Matúš Burčík, Tomáš Prokopčák

Vypočujte si podcast

Nielenže sa nesmeli snímať tváre a povedať mená. Dokonca sme včera nemohli napísať ani to, že o jedenástej bude na prokuratúre nejaká tlačová konferencia.

No dôležitejšie je, aké správy o vyšetrovaní vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej napokon odzneli. Akú úlohy vo vyšetrovaní zohráva Marian Kočner a jeho komunikácia. A čo už vyšetrovatelia a prokurátori vedia a kedy obžalujú vrahov.

O vyšetrovaní vraždy a včerajšej správe prokurátorov sa rozprávame so šéfom domáceho spravodajstva denníka SME Matúšom Burčíkom.

Krátky prehľad správ

Marian Kočner sa podľa správ v Threeme chvastal, že má pre stranu Smer vymyslený plán B. Vraj mal dosah na fašistov z ĽSNS a ak by Most po vražde Jána Kuciaka opustil koalíciu, Robert Fico by s podporou fašistov dovládol. Kočner tiež priznával, že nechal sledovať Richarda Sulíka.

Ministerka zdravotníctva povedala, že o reforme nemocníc chce ešte diskutovať. No Andrea Kalavská ale tiež potvrdila, že to nebude vo forme ústavného zákona, čím sa vzoprela Robertovi Ficovi, ktorý žiadal takúto variantu. Fico jej následne volal, o obsahu tohto rozhovoru však odmietla hovoriť. Smer reagoval, že reformu vlastnej ministerky teda nepodporia: uvažuje sa preto aj o demisii.

Z webu ministerstva vnútra zmizli mená policajných pridelencov. Tieto pozície sa pritom považujú za posty za odmeny, na ktoré ministri posielajú blízkych ľudí. Ministerstvo vnútra sa teraz bráni, že dôvodom je zákon o ochrane osobných údajov. Podobne to má aj ministerstvo zahraničných vecí, lenže to mená veľvyslancov v zahraničí naďalej zverejňuje.

Spor o českého ministra kultúry, pri ktorom hrozí rozpad českej vlády, pokračuje. ČSSD trvá na mene Michala Šmardu, s ktorým pôvodne premiér Babiš súhlasil. Ale keď ho odmietol vymenovať prezident Miloš Zeman, Babiš náhle zmenil názor. ČSSD svojmu koaličnému partnerovi z ANO odkázala, že trvá na dodržiavaní ústavy aj koaličnej zmluvy.

Nemecká ekonomika sa blíži k recesii, v druhom štvrťroku dokonca mierne klesol hrubý domáci produkt tejto najväčšej európskej ekonomiky. Nemecká vláda preto povedala, že môže poskytnúť stimuly za 50 miliárd eur a obetovať vyrovnaný rozpočet. Dôvodom problémov sú slabý zahraničný dopyt a obchodné spory, najmä medzi USA a Čínou.

