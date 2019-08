Nemecký prezident ocenil Čaputovej zvolenie, je nádejou pre demokraciu

Prezidentka sa nachádza na návšteve Nemecka.

21. aug 2019 o 12:27 TASR

BERLÍN. Slovensko a Nemecko sú si podľa nemeckého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera najbližšie za posledné desaťročia.

Vyhlásil to po stredajšom stretnutí so slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou v Berlíne. Ocenil jej zvolenie do úradu.

Zhodné hodnoty krajín

Považuje ho za dôkaz toho, že nádeje spred 30 rokov, keď padol Berlínsky múr, sú stále živé.

"Naše krajiny majú veľa zhodného," konštatovala Čaputová.

Spájajú ich podľa nej hodnoty aj vízia silnej a spoločnej Európskej únie. Obaja sa tiež zhodli, že neriadený brexit bude problémom nielen pre Veľkú Britániu, ale aj samotnú Európsku úniu.

Čaputová pozvala nemeckého prezidenta na návštevu Slovenska. Zároveň potvrdila, že sa 9. novembra zúčastní v Berlíne na oslavách 30. výročia pádu Berlínskeho múru.

Slovenská prezidentka si po stretnutí s Frankom-Walterom Steinmeierom uctí pamiatku všetkých, ktorí zahynuli pri pokuse o prekročenie Berlínskeho múru.

Položí kyticu k pamätníku Bielych krížov. Keďže sa jej návšteva koná v čase 51. výročia vstupu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa, následne poskytne vyhlásenie k udalostiam z augusta 1968.

Rokovanie s Merkelovou

Augustové udalosti si pripomenula už ráno pred odletom do Nemecka položením venca k pamätníku na bratislavskom Námestí SNP.

"V tento deň si viac ako inokedy uvedomujeme, že život v slobodnom a demokratickom štáte nie je samozrejmosťou, ale vzácnou hodnotou, ktorá bola vykúpená nemalými obeťami. Budem o tom hovoriť aj dnes pri Berlínskom múre," povedala.

Čaputovú čaká ešte poobede rokovanie s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou. Neskôr sa na slovenskom zastupiteľskom úrade v Berlíne stretne s krajanmi.