Dobré ráno: Horí amazonský prales, brazílsky prezident o tom konšpiruje

Ako súvisí politika s rekordnými požiarmi.

25. aug 2019 o 23:13 Tomáš Prokopčák, Nina Sobotovičová

Opisujú to ako ohromný mrak, ktorý sa presunul nad mestá vzdialené aj tisíce kilometrov a zahalil oblohu. Horia totiž pľúca našej planéty, rekordné množstvo požiarov je v Amazónii.

Prales, ktorý mal pomáhať planéte v boji so zmenou klímy, ju tak teraz podporuje: do vzduchu uniká veľké množstvo oxidu uhličitého.

Amazonský prales horí pravidelne v suchých mesiacoch. Lenže tento rok je to iné a nie je to len správa o stave prírody. Jedným z dôvodov, prečo je situácia tento rok taká vážna, je aj politika nového populistického brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara.

Čo sa to teda v Amazónii deje, prečo toto územie horí, kto je za to zodpovedný a ako reaguje svet?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Ninou Sobotovičovou.

Krátky prehľad správ

Opozičná strana SaS odkazuje, že ďalšie zotrvanie Moniky Jankovskej na pozícii štátnej tajomníčky na ministerstve spravodlivosti je v rozpore s fungovaním demokratického štátu. Béla Bugár z koaličného Mostu ale hovorí, že to je na rozhodnutí Smeru. Minulý týždeň Jankovskej zadržali policajti mobilný telefón, súvisí to s jej možným prepojením na Mariana Kočnera.

Strany Most-Híd a Maďarská kresťanskodemokratická aliancia sa rozhodli spojiť a do volieb pôjdu spoločné. Čaká sa teraz, či sa ku koalícii pridá aj strana SMK. Podľa posledných prieskumov by sa ani jedna z týchto strán samostatne nedostala do parlamentu.

Nespokojní farmári známi z protestov chcú založiť vlastnú stranu. V prípravnom výbore strany Máme toho dosť sú farmári František Oravec, Jaroslav Jánoš a Patrik Magdoško. Potvrdili tiež, že o možnej spolupráci predtým rokovali so stranami Sme Rodina, Za ľudí, OĽaNO a s KDH.

Po minulotýždňovej silnej búrke v Západných Tatrách si blesky na poľskej strane vyžiadali štyroch mŕtvych, na slovenskej strane zahynul český turista. Zranenia utrpelo najmenej 140 ľudí a podľa záchranárov celá operácia pripomínala nasadenie ako pri rozsiahlom teroristickom útoku.

Slováci budú môcť po prvý raz pomenovať exoplanétu i hviezdu, okolo ktorej toto teleso obieha. Pri príležitosti oslavy svojej storočnice pripravila Medzinárodná astronomická únia pre štáty zoznam hviezd s exoplanétami, ktoré majú možnosť pomenovať. Slovensku pripadla asi tisíc svetelných rokov vzdialená hviezda HAT-P-5 rovnakého typu, ako je naše Slnko. Jej planéta je takzvaným horúcim Jupiterom.

Vraj je to ekologické riešenie, vraj je to lepšie pre planétu, vraj urobte čosi aj vy. Lenže, ono sa tak trochu zdá, že používanie papierových slamiek je skôr virtue signallingom ako reálnou ekologickou alternatívou. Samozrejme, sú lepšie než tie plastové, no prečo to nie je nejzelenšia možnosť, vysvetľuje v texte Prípad proti papierovým slamkám magazín The Atlantic. Pretože, papierové slamky podľa tohto textu len konzumným pseudoriešením problém, ktorý vraj vznikol vďaka konzumu. Každopádne, zaujímavá argumentácia a odporúčam si ju prečítať.

