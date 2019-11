November 1989: Keď sa kultúra a školstvo podriadia ideológii

V umení fungovala rozsiahla cenzúra.

Ideologicky významné oblasti ako kultúra a školstvo hrali v plánoch komunistov veľkú úlohu. Komunisti v povstaleckej Slovenskej národnej rade kritizovali najmä cirkevné školstvo, ktoré bolo podľa nich pôdou na propagandu Hlinkovej slovenskej ľudovej strany.

Už bezprostredne po vojne sa však do školstva aj kultúry obnoveného Československa vniesli prvky marxizmu-leninizmu, komunistickej ideológie a socialistického realizmu.

Režim za 40 rokov svojej existencie prechádzal rôznymi fázami a aj v oblasti kultúry a školstva boli rôzne obdobia tvrdšej alebo uvoľnenejšej atmosféry, pričom najmä 60. roky predstavovali jeden z tvorivých vrcholov slovenskej umeleckej scény.

Dekadentní a nepokrokoví

Definitívny vplyv na školstvo, kultúru a umenie získali komunisti po svojom nástupe k moci po roku 1948. Predstaviteľov nekomunistických prúdov v kultúre nazvali prozápadnými, dekadentnými a nepokrokovými.

Príkladom „ozdravovania“ verejného priestoru bolo odstraňovanie sôch generála Milana R. Štefánika, Andreja Hlinku a Tomáša G. Masaryka.

Naopak, verejné priestranstvá obsadili sochy bardov komunistického hnutia, a to nielen tých slovenských a českých: Marx, Lenin, v období kultu osobnosti Stalin. Tisíce kníh padli za obeť ideologickému usmerňovaniu kultúry, a ako ideologicky škodlivé boli odstránené z knižníc.

Komunizmus nadovšetko

Ideologizácia školstva sa realizovala prostredníctvom poštátnenia všetkých škôl a internátov a masívnej čistky medzi učiteľmi a vychovávateľmi, ktorá sa realizovala na prelome 40. a 50. rokov.

Zo školstva, a to dokonca aj z materských škôl, úplne odstránili rehoľníkov. Naopak, zvýraznila sa úloha straníckych organizácií pre mladých ľudí, akými boli najmä Československý zväz mládeže (do roku 1968 a Socialistický zväz mládeže až do pádu komunistického režimu).

V školstve sa zaviedla výučba ruštiny, marxistickej filozofie, vedeckého ateizmu, socialistickej politickej ekonómie a dejín medzinárodného revolučného robotníckeho hnutia.

Výučba dejín, politických vied a iných humanitných predmetov bola podriadená ideologickému manipulovaniu marxistického chápania. Mnohí učitelia, tvoriví pracovníci kultúry, vedy a umenia museli absolvovať Večernú univerzitu marxizmu-leninizmu (VÚML) ako súčasť ďalšieho vzdelávania, podmienku uplatnenia sa či odborného postupu, alebo získania vyššej funkcie.

Napriek tvrdým ideologickým zásahom do školstva, na mnohých školách pretrvávala vysoká odborná úroveň, osobitne vďaka úsiliu niektorých pedagógov. Zo škôl vychádzali študenti na primeranej odbornej a intelektuálnej úrovni, čoho dokladom je, že absolventi škôl sa uplatnili v odbornej praxi aj ako emigranti na Západe pred rokom 1989, aj po páde režimu na Slovensku či v zahraničí.

Socialistický realizmus

Vplyv novej ideológie sa prejavoval aj v tvorivom umení a organizovaní kultúrnych podujatí, kde sa presadzovala teória a metodika socialistického realizmu.

Ten v počiatočnom období začal zobrazovať takmer výlučne námety z víťazstva proletárskej revolúcie a jej predstaviteľov. Kult víťazstva Červenej armády a KSČ sa silne odzrkadľoval aj v umení, najmä filmovom, divadelnom, literárnom, výtvarnom, ale aj tanečnom a architektonickom.

Tieto trendy sa výrazne prejavili v období najmä po nástupe komunizmu koncom 40. a začiatkom 50. rokov.

Oživili ich počas normalizácie, keď nabrali vyššiu úroveň propagandy úspechov socializmu a nerozlučnej družby so Sovietskym zväzom, ktorá mala byť na večné časy. „Duchu doby“ podľahli aj mnohí poprední umelci.

Cenzúra v umení

V kultúrnej a umeleckej tvorbe a v celej tzv. kultúrnej politike komunisti zaviedli cenzúru, zaviedol sa dozor ideologických pracovísk nad tvorivými organizáciami, umelci a kultúrni pracovníci, ako aj učitelia boli kádrovaní a niektorých z nich sledovala komunistická tajná polícia – Štátna bezpečnosť.

Dôležitým kritériom bolo členstvo v socialistických organizáciách, ako boli Revolučné odborové hnutie či Zväz československo-sovietskeho priateľstva.

Pochopiteľne, v totalitnom štáte bolo členstvo v komunistickej strane základnou podmienkou kariérneho postupu, čo malo negatívny vplyv nielen na školstvo, ale aj na kultúru. Učitelia a umelci, ktorí sa nechceli podvoliť tomuto diktátu, mali problémy a mnohí z nich museli opustiť svoje pracoviská.

Umelci a výtvarníci sa organizovali vo svojich stavovských organizáciách: umeleckých zväzoch. Takto boli spisovatelia organizovaní v Československom zväze spisovateľov, neskôr aj vo Zväze slovenských spisovateľov (ZSS), kde podliehali diktátu ideologických pracovníkov a cenzorov na príslušných sekretariátoch komunistickej strany.

Nepriamo ich vydierali tým, že im režim zadával ideologicky motivované objednávky na tvorbu. Množstvo umelcov prenasledovali za ich postoje v roku 1968, mnohí z nich sa nechali zlomiť, časť z nich volila odchod z tvorivého prostredia alebo z Československa.

Začiatkom roku 1977, potom, ako vyšla Charta 77, bola väčšina umelcov a kultúrnych dejateľov donútená podpisovať tzv. antichartu, mnohí to robili dobrovoľne.

Tí z umelcov, ktorí tzv. antichartu nepodpísali, ako napr. Vlasta Chramostová a držiteľ Nobelovej ceny za literatúru Jaroslav Seifert, ako aj spisovateľka Hana Ponická, boli zo stavovských organizácií vylúčení.

Ideológia sa v období normalizácie prejavovala vo viacerých zásahoch do umeleckej tvorby. Príkladom môže byť Bratislavská lýra v lete 1989, na ktorej počas vystúpenia americkej speváčky Joan Baez organizátori vypli elektrinu potom, ako privítala Václava Havla.

Kauza Válek Básnik Miroslav Válek, zároveň minister kultúry SSR v rokoch 1969 – 1988, je symbolom prepojenia kvalitného básnika a kariéry komunistického ministra. Autor Dotykov či Milovania v husej koži, no i Slova sa počas normalizácie síce snažil všakovako zachraňovať niektorých umelcov a spisovateľov, ale tiež podporoval ZKD PIT, čo bolo združenie duchovných prepojených s režimom. Zúčastnil sa na zmanipulovanej velehradskej púti, bol členom komisie riadiacej zásah proti sviečkovej manifestácii a obhajoval tvrdý zásah proti jej účastníkom.

Z umelcov tribúni

Na novembrových tribúnach vystupovali mnohí umelci, ktorí od začiatku podporovali občianske iniciatívy – priam ich sami zakladali. Ich vystúpenia pomáhali dotvoriť unikátnu atmosféru spolupatričnosti na námestiach.

Herci v divadlách patrili nielen v Bratislave, ale aj v ďalších slovenských mestách medzi hlavné postavy a aktérov revolučných zmien. A jedným z dôležitých výdobytkov, ktoré máme aj ich zásluhou, je sloboda umeleckej tvorby.

V oblasti školstva sa podarilo tiež dosiahnuť mnohé pozitíva. Bol odstránený štátny monopol a odideologizovala sa výučba najmä humanitných predmetov. Vznikli súkromné školy a bolo obnovené cirkevné školstvo, pričom pozitívom je aj vznik bilingválnych škôl, vďaka čomu študenti ľahšie prenikajú na zahraničné školy a umožňujú aj väčšiu možnosť študijných pobytov.