Jankovská klamala o návšteve Bžána

Dovolenkovala u neho v Chorvátsku.

BRATISLAVA. V marci minulého roka vtedajšia štátna tajomníčka na ministerstve spravodlivosti Monika Jankovská v rozhovore pre SME tvrdila, že na dovolenke u advokáta Radomíra Bžána nikdy nebola.

Usvedčovala ju z toho fotografia, ktorú zverejnil jej manžel na facebooku. Podľa dostupných satelitných snímok miesto na fotografii vyzeralo ako záhrada Bžánovej vily v chorvátskom letovisku Lukovo.

"Určite to nie je vo vile pána Bžána. Absolútne to popieram, u pána Bžána sme neboli a určite nie v Chorvátsku. Je to absolútny nezmysel," povedala Jankovská pre SME.

Z konverzácie Jankovskej a mafiánskeho podnikateľa Mariana Kočnera v Threeme, ktorú zverejnil Denník N, vyplýva, že vtedy klamala.

Jankovskej návštevu potvrdil Bžán

„Dajú si tú robotu, pôjdu tam a nafotia to z dronu. Len ti nesmú dokázať klamstvo,“ písal Jankovskej Kočner.

„Hm, tak som v pi…,“ reagovala Jankovská.

„Pomodlime sa, aby ich to nenapadlo,“ doplnil Kočner v Threeme.

Bžán je advokát, ktorý zastupoval štát v spore s talianskou firmou Enel, ktorý sa týkal správy nad vodnou elektrárňou v Gabčíkove.

Štát arbitráž s Enelom vyhral a nemusel platiť odškodné 700 miliónov eur. Bžán mal ako odmenu za zastupovanie dostať 69 miliónov eur. O takejto výške odmeny rozhodli viacerí nominanti Smeru v štátnej firme MH Manažment.

Jankovská sa v komunikácii s Kočnerom spoliehala na to, že Bžán nič o jej návšteve novinárom neprezradí. "V tomto má mafiánsku česť," dodala.

Bžán však pre denník N potvrdil, že Jankovská u neho bola. "Išla z dovolenky, zastavila sa na kávu, to je všetko. Aj keby u mňa bývala, ja s tým nemám problém. Jej kamarátka u mňa bývala desať rokov, každý rok sme mali spoločné dovolenky, ale pani Jankovská nie." Dodal, že netuší, prečo ho Jankovská zapierala.

Čižnára, Fica a Valka poprel

V Bžánovej vile boli podľa Jankovskej aj generálny prokurátor Jaromír Čižnár, bývalý riaditeľ SIS Ján Valko a "šéf".

Nie je jasné, o koho ide, ale ako "šéfa" označovali Jankovská aj Kočner predsedu Smeru a expremiéra Roberta Fica.

Čižnár reagoval, že v komunikácii ide o zmes nezmyslov a nikto na neho nemal vplyv.

Bžán poprel, že by u neho boli na návšteve Čižnár, Valko a Fico. Jankovská komunikáciu s Kočnerom považuje za „jeden veľký blud a podvrh“.

Opäť na súde

Jankovská je podla zistení denník SME od soboty 28. septembra opäť sudkyňou, pôsobí na bratislavskom krajskom súde.

Keď pred mesiacom odchádzala z postu štátnej tajomníčky vyhlásila, že Kočnera "nepozná, nekomunikovala s ním, ani priamo, ani sprostredkovane, ani osobne, ani prostredníctvom iných osôb, nijako.“