Mafia úzko previazaná s politikou. Reakcie na údajnú nahrávku Gorila

Redakcie dostali nahrávku Gorily.

16. okt 2019 o 11:52 (aktualizované 16. okt 2019 o 13:03) Jakub Habas, SITA, TASR

Viaceré redakcie slovenských médií dostali mailom link so zvukovou nahrávkou z kauzy Gorila. Takmer 39-hodinový záznam je zverejnený na internete.

Koaličná strana Most- Híd

László Sólymos a predseda Mosta-Híd Béla Bugár. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo )

Strana Most-Híd vydala stanovisko, v ktorom tvrdí, že opakovane zdôrazňuje, aby bola kauza Gorila vyšetrená a tí, ktorí sa dopustili trestných činov, boli adekvátne potrestaní.

"Dlhodobo sme stranou, ktorá odmieta politickú korupciu a ctí si dôležitosť politickej zodpovednosti," povedala pre TASR hovorkyňa Mosta-Híd Klára Magdeme.

Strana je tiež presvedčená, že politici, ktorí sa tajne stretávali v konšpiračných bytoch s osobami spojenými s kauzou Gorila alebo vraždou novinára Jána Kuciaka, by mali prehodnotiť svoje konanie a vyvodiť politickú zodpovednosť.

Andrej Danko (SNS)

Andrej Danko. (zdroj: SITA)

Predseda SNS Andrej Danko tvrdí, že kauza Gorila sa ho netýka.

"Gorila so mnou nemá nič, mňa sa nepýtajte," povedal Danko.

Predseda SNS tiež tvrdí, že Gorila nemá a nikdy nič nemala spoločné ani so stranou.

Richard Sulík (SaS)

Richard Sulík. (zdroj: SITA)

Richard Sulík z SaS tvrdí, že až najbližšie dni ukážu, či nahrávka je, alebo nie je pravdivá.

"Mám silné podozrenie, že to pravdivé je," povedal.

Nahrávku ešte nepočul a nevie presne, čo v nej je. To, čo sa deje, je podľa Sulíka niečo bezprecedentné a ukazuje sa, ako úzko bola previazaná mafia s politikmi.

Orgány činné v trestnom konaní vyzval, aby konali. "Ide o to, aby spravodlivosť na Slovensku nestratila posledné zvyšky dôvery," podotkol Sulík.

Anton Hrnko (SNS)

Anton Hrnko. (zdroj: TASR)

Podpredseda SNS Anton Hrnko na margo zverejnenia údajnej nahrávky povedal, že je to svedectvo o vládnutí počas vlády Mikuláša Dzurindu.

"Pravdepodobne tento materiál nie je spôsobilý na to, aby tí ľudia, ktorí sa tam nachádzali, boli na základe neho obvinení," podotkol.

Vyšetrenia musí podľa Hrnka zistiť, či nahraté veci majú "corpus delicti" a postupovať podľa toho. "Nie je čo čakať," povedal.

Peter Pčolinský (Sme rodina)

Peter Pčolinský. (zdroj: TASR)

Poslanec Sme rodina Peter Pčolinský tvrdí, že po siedmich rokoch sa potvrdzuje to, čo si všetci celý čas v súvislosti s údajnou nahrávkou Gorila mysleli.

Otázkou podľa Pčolinského je, čo sa s touto kauzou urobí.

"Či sa dvihne koberec a táto Gorila sa pod neho zametie a budeme sa tváriť, že sa to vyšetriť nedá. Alebo sa to po tých rokoch vyšetrí a osoby, ktoré sú tam spomínané, skončia tam, kde majú skončiť," povedal.

Ako doplnil, pre neho je podstatné, aby verejnosť vedela, čo sa tu dialo a čo sa tu deje. Zároveň súhlasí s tým, aby sa o rôznych prepisoch a nahrávkach verejnosť dozvedela.

"Pokiaľ by to nebolo vonku, tak by sa ani nič neriešilo," dodal.

Veronika Remišová (Za ľudí)

Veronika Remišová. (zdroj: SITA)

Poslankyňa Veronika Remišová povedala, že keď sa táto nahrávka našla, bolo len otázkou času, kedy bude aj zverejnená.

Zverejnenie nahrávky je podľa Remišovej vo verejnom záujme.

"Ľudia majú právo vedieť, kto tuneloval tento štát, akým spôsobom, kto sa na tom priživoval, aké kšefty sa robili, ako bola ovplyvňovaná polícia, prokuratúra či justícia," povedala.

Kauza by sa mala podľa Remišovej vyšetriť a zodpovední aktéri by mali byť "bez milosti" potrestaní. "

Árpád Érsek (Most-Híd)

Árpád Érsek. (zdroj: TASR)

Kauzu Gorila treba podľa ministra dopravy Árpáda Érseka vyšetriť a treba zavrieť tých, ktorí sú v prípade nejakým spôsobom trestnoprávne zodpovední.

Ľudia podľa Érseka čakajú na vyšetrenie prípadu.

"Ale nie je to jednoduchý proces. Ja som za to, aby zákon platil pre každého rovnako. Nech polícia vyšetrí, kto je trestnoprávne stíhateľný," povedal.

Marek Maďarič

Marek Maďarič. (zdroj: SITA)

Poslanec Marek Maďarič predpokladá, že tieto udalosti budú mať nejaké politické následky. Netrúfa si však teraz predpovedať aké.

Čo sa týka Roberta Fica, tak je to, podľa Maďariča "menej dôležitá sekvencia".

"Ak sa bavíme o podstate, ktorú kauza Gorila, ak je pravdivá, preukázala, je to zapojenie vtedajších predstaviteľov vlády do trestnej činnosti v súvislosti so spoluprácou s finančnou skupinou," povedal.

Polícia Slovenskej republiky

Polícia sa nevyjadruje k údajnej nahrávke Gorily, zároveň pripomína, že kauzu Gorila rieši Úrad špeciálnej prokuratúry.

"Polícia nedisponuje informáciou, aký dokument bol doručený médiám, takže sa k nemu nevieme vyjadriť," uviedlo Prezídium Policajného zboru.

Generálna prokuratúra

Generálna prokuratúra sa k nahrávke nevyjadruje a odkazuje na vyšetrovateľa Gorily a špeciálneho prokurátora.

Špeciálna prokuratúra

Dušan Kováčik. (zdroj: SME - Jozef Jakubčo)

Úrad špeciálnej prokuratúry tvrdí, že nedisponuje údajnou nahrávkou Gorily, ktorú dostali redakcie, preto sa k nej nemôže relevantne vyjadriť.

"V trestnej veci 'Gorila' koná vyšetrovací tím, ktorý sa vysporiada so všetkými relevantnými skutočnosťami potrebnými na objasnenie trestnej veci," uvádza špeciálna prokuratúra.