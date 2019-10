Pellegrini svoj postoj ku Gorile nezmenil ani po zverejnení nahrávky

Ficovmu rozhovoru z bytu na Vazovovej Pellegrini neprikladá dôležitosť

BRATISLAVA. Premiér Peter Pellegrini (Smer) víta zverejnenie údajnej nahrávky z kauzy Gorila. Zdôrazňuje, že Gorila nie je kauzou jeho vlády.

Časť týkajúca sa šéfa Smeru Roberta Fica je podľa Pellegriniho mizivé percento celej nahrávky a Fico, ako tvrdí premiér, môže pokojne spávať.

Pellegrini: Fica počuť minimálne

Nahrávka a kauza podľa Pellegriniho dáva jasný obraz občanom SR o tom, ako fungovala vláda Mikuláša Dzurindu a ako privatizovala.

"Gorila nemá nič s mojou vládou. Je to vec z roku 2011 a dáva jasný obraz občanom o tom, ako tu vláda Mikuláša Dzurindu vládla a ako tu za úplatky rozpredávali najcennejšie fabriky, ktoré Slovensko malo," povedal Pellegrini v parlamente.

Dodal, že údajná nahrávka pravdepodobne korešponduje s prepismi, ktoré vyvolali svojho času protesty v uliciach.

"Pravdepodobne sa tam hovorí to isté, čo je v prepisoch. Teda ako sa za výdatnej pomoci Dzurindovej vlády drancoval štátny majetok, ako sa kadekomu sľubovali alebo dávali rôzne provízie, ako sa privatizovalo. Jasne nám to ukazuje, ako vtedy fungovali predstavitelia vlády a chvalabohu, že už nepokračujú, lebo by predali asi aj vlastné gate," doplnil predseda vlády.

V súvislosti s pasážou, ktorá má hovoriť o stretnutí spolumajiteľa finančnej skupiny Penta Jaroslava Haščáka a Roberta Fica v konšpiračnom byte na Vazovovej ulici v Bratislave, Pellegrini povedal, že je to len mizivé percento celej nahrávky.

"Ten obsah je taký, že Robert Fico môže kľudne spať. Nezaznelo tam nič, čo by hovorilo o porušení zákona a nekalej činnosti," uviedol Pellegrini.

Údajná nahrávka a kauza nie je podľa premiéra o pití coly na Vazovovej, ale "o tom, ako fungovala Dzurindova vláda, SDKÚ a ďalšie strany, ktoré drancovali štátny majetok".

Gorila je zároveň, ako tvrdí, súčasť života lídra neparlamentnej strany Spolu-OD Miroslava Beblavého.

"Mal by ticho šúchať nohami a neprichádzať tu ako spasiteľ sveta," vyhlásil Pellegrini.

Pellegrini sa Fica na jeho pasáže spýta

"Pokojne sa ho spýtam," reagoval premiér na otázku, či sa bude pýtať Fica na pasáže, kde vystupuje. To, že Fico na stretnutí v byte bol a čo tam hovorí, považuje premiér za irelevantné a netreba z toho vyvodzovať dôsledky.

"Treba všetko vyšetriť. Padni komu padni. Ja svoj postoj nemením. Ja mám v tomto čisté svedomie. Budem sa tešiť, keď vyjdú aj ostatné nahrávky von, ak sú nejaké. Ak to treba zverejniť, zverejnime, vyšetrime, vyvoďme zodpovednosť," vyhlásil premiér v súvislosti s tým, že sa na nahrávke malo hovoriť aj o čiernych peniazoch pre Smer.

Doplnil tiež, že v nahrávke vystupujú iní ľudia, ktorí by mali byť vo väzení.

Na výmenu šéfa Smeru dôvod nevidí

Pellegrini nevidí ani po zverejnení údajnej nahrávky z kauzy Gorila dôvod otvárať otázku výmeny predsedu Smeru.

Témou sa môže podľa neho strana zaoberať po parlamentných voľbách a nie na blížiacom sa straníckom sneme.

"Otázka vedenia strany Smer sa môže otvoriť po voľbách, ako to býva zvykom. Čo bolo zverejnené dnes, si nemyslím, že znamená niečo, čo by malo mať vplyv na personálne obsadenie v strane. Čo bude po voľbách, budeme riešiť po voľbách," povedal predseda vlády.

Stranu má viesť do volieb Pellegrini ako jednotka na kandidačnej listine. Predseda Smeru Robert Fico má byť dvojka. O kandidátke má rozhodnúť predsedníctvo. Pellegrini vyhlásil, že ak Smer vyhrá voľby, tak sa on bude uchádzať o post predsedu vlády.

Na zmeny zákonov sa spýta Praženkovej aj Čižnára

Pellegrini (Smer) sa bude pýtať ministrov, predsedníčky Súdnej rady SR Lenky Praženkovej i generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára, či treba meniť legislatívu vzhľadom na aktuálnu situáciu.

Je pripravený konať okamžite. Zopakoval tak svoje stanovisko, že ak prokuratúre a súdnictvu chýbajú zákonné nástroje na efektívne očistenie sa, vláda je pripravená pomôcť.

"Ak sú nejaké návrhy, ktoré môžu zlepšiť túto situáciu, požiadam príslušných rezortných kolegov, ktorých sa dotyčné zákony týkajú, aby sa týmito zmenami zaoberali a potom ma aj prišli informovať, či ich považujú za správne a my ich môžeme vo vláde schváliť aj v zrýchlenom legislatívnom konaní," reagoval premiér na lídra mimoparlamentnej strany Spolu-OD Miroslava Beblavého.

Ten avizoval prípravu zákonov, ktoré majú obmedziť moc finančných skupín v zdravotníctve, ale aj v médiách. Premiér doplnil, že Beblavý sa nemá hrať na spasiteľa, nakoľko kauza Gorila je súčasťou jeho života.

"Mňa dnes zaujíma, či predsedníčka Súdnej rady žiada odo mňa, aby sme zmenili zákon tak, aby mohla skôr dočasne pozbaviť funkcie nejakú sudkyňu, či generálny prokurátor povie, že potrebuje zmeniť zákon tak, aby čo najskôr mohol pozastaviť činnosť nejakému prokurátorovi, keď jemu samému nedochádza, že by tak mal urobiť, už len zo zdravého rozumu a z nejakej morálky. To sú veci, ktoré sú dnes akútne," povedal aj na margo zverejnenej nahrávky rozhovoru medzi Marianom Kočnerom a bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom.

Nahrávka z kauzy Gorila

Nahrávka mala vzniknúť v byte na Vazovovej ulici v Bratislave.

Spis Gorila zverejnil anonym v decembri 2011, má zachytávať rozhovor medzi spolumajiteľom Penty Jaroslavom Haščákom s politikmi o províziách v štátnych obchodoch v rokoch 2005 a 2006.

Nahrávku Gorily našla polícia v decembri 2018 v dome podnikateľa Mariana K. Jej autenticitu potvrdil pre viaceré médiá odchádzajúci šéf vyšetrovacieho tímu Gorila Lukáš Kyselica.