Matovič vtrhol na tlačovku Smeru. Fico načierno financoval kampaň, vyhlásil

Fico predčasne ukončil tlačovú konferenciu.

16. okt 2019 o 15:43 TASR, SITA

BRATISLAVA. Nič z nahrávky Gorila ma nedostáva do polohy neetického či nelegálneho správania sa.

Na tlačovej konferencii to vyhlásil predseda Smeru Robert Fico. Podľa Fica sme svedkami toho, že sa tu hrá jedno obludné divadlo, opozičné a mediálne.

„Divadlo preto, lebo namiesto toho, aby sme Slovensku povedali, čo sa dialo v rokoch 2002 až 2006 počas Dzurindovej vlády sa snažíte riešiť môj pitný režim, či som niekde pil kolu alebo nie. Odmietame takéto prekrývanie pravdy,“ povedal Fico, ktorý predčasne ukončil tlačovú konferenciu, pretože sa do fyzického konfliktu dostali podpredseda Smeru Juraj Blanár a líder OĽaNO Igor Matovič.

Matovič: Fico načierno financoval kampaň

Predseda koaličného Smeru Robert Fico sa priznal, že načierno financoval kampaň svojej politickej strany.

V súvislosti s údajnou nahrávkou kauzy Gorila to v stredu vyhlásil líder opozičného hnutia OĽaNO Igor Matovič.

Fico sa podľa neho na nahrávke sám priznal. Matovič zároveň dodal, že je to naozaj kauza druhej vlády Mikuláša Dzurindu, najväčší podiel na tom mala SDKÚ s Miroslavom Beblavým, súčasným lídrom mimoparlamentnej strany Spolu-OD.

"V kľúčovej časti sa priznáva k tomu, že legalizoval príjmy z trestnej činnosti," povedal Matovič v súvislosti s Ficom a nahrávkou.

Podľa Matoviča mala stáť kampaň Smeru 284 miliónov korún, pričom oficiálne priznali len desať a pol milióna. Poznamenal, že líder Smeru by sa mal postaviť pred vyšetrovateľa. "Je to explicitný dôkaz, že Fico načierno financoval kampaň strany Smer," dodal.

Kritizoval vyjadrenie Pellegriniho

Matovič zároveň kritizoval stredajšie vyjadrenie premiéra Petra Pellegriniho (Smer). Ten povedal, že Fico môže pokojne spávať, pretože nič nepotvrdzuje, že by páchal trestnú činnosť.

Matovič dodal, že by mal do volieb očistiť kandidátku strany, rovnako by to ale podľa jeho slov mali urobiť aj ostatné strany, ktorých členovia vtedy v kauze figurovali.

Podotkol tiež, že Gorila je kauza druhej Dzurindovej vlády a sú v nej "namočené" všetky politické strany, najmä SDKÚ.

V tejto súvislosti spomenul lídra mimoparlamentnej strany Spolu-OD a nezaradeného poslanca Miroslava Beblavého.

Ten podľa Matoviča "hrubým a nemorálnym spôsobom" zavádza verejnosť. Tvrdí, že pre Gorilu nebojoval proti Anne Bubeníkovej pred voľbami, kedy by to ohrozilo jeho miesto na kandidátke SDKÚ, ale až po voľbách.

Matovič zdôraznil, že každý, kto je v kauze spomenutý, by nemal byť ďalej v politike, rovnako ako ľudia, ktorí vtedy o kauze vedeli a mlčali. Rovnako kritizoval spolumajiteľa Penty Jaroslava Haščáka. Ten by podľa jeho slov mal prísť o svoj majetok rovnako ako iní podvodníci.

Odpočúvanie na Vazovovej ulici

Spisy Gorila zahŕňajú písomné záznamy z odpočúvania konšpiračného bytu na Vazovovej ulici v Bratislave v rokoch 2005 až 2006 a jeho obsah tvorili prepisy rozhovorov medzi viacerými politikmi a osobami z finančných skupín.

Na internete sa objavili v závere roka 2011 a výrazne ovplyvnili predvolebnú kampaň pred parlamentnými voľbami v marci 2012.

Vtedajší minister vnútra Daniel Lipšic potvrdil, že Slovenská informačná služba akciu Gorila naozaj uskutočnila a od roku 2012 kauzu vyšetruje špeciálny tím.

Skupina Penta, ktorej spolumajiteľ Haščák sa v spise spomína, tvrdí, že štát nepoškodila. Nahrávku sprístupnenú médiám označila za nezákonný materiál. Podľa spisov byt navštívili viacerí politici z čias druhej Dzurindovej vlády, ale aj predseda Smeru Fico.