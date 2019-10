V Gorile počuť šušťanie bankoviek aj stretnutia, ktoré spis nespomína

Nahrávka korešponduje so spisom zverejneným pred ôsmimi rokmi.

16. okt 2019 o 19:13 Daniela Hajčáková, Peter Kováč

BRATISLAVA. Slovenská verejnosť už pozná, ako znejú rozhovory na nahrávke Gorila, pre ktorú sa v roku 2011 začala najväčšia korupčná kauza slovenskej politiky.

Do viacerých redakcií slovenských médií prišiel email s odkazom na stiahnutie 39-hodinovej nahrávky Gorila, ktorá bola predlohou na vznik analytického spravodajského spisu s rovnakým názvom.

Ide o s najvyššou pravdepodobnosťou autentický záznam, ktorý vznikol pri odpočúvaní bratislavského bytu na Vazovovej ulici v rokoch 2005 a 2006.

Zachytáva stretnutia šéfa Penty Jaroslava Haščáka s politickou špičkou, počas ktorých sa riešia provízie zo štátnych obchodov či politické zákulisie.

Na nahrávke, ktorá sa už začala šíriť na internete, si možno vypočuť, ako reálne zazneli výroky opisne zaznamenané v spise Gorila.

Viaceré dokresľujú celkovú predstavu aktérov o spoločnosti, ktorú sa snažili ovládať nielen ekonomicky.

„Demokracia je tak na hovno systém. Všetky tie kecy, že volič povie... Volič je úplne hovno. Nevie nič. Fakt nevie nič. O ničom nevie nič. (...) Nevie, čo je to HDP, čo sú to verejné financie, nič. Tí ľudia vnímajú iba totálny absolútny povrch. Absolútny povrch,“ hovorí Haščák bývalému ministrovi hospodárstva Jirkovi Malchárkovi.

Ten mu pritakáva a následne sa dostávajú k téme o založení novej politickej strany, ktorá by sa mala volať Nádej, financovala by ju Penta a Malchárek by bol pravdepodobne jej súčasťou.