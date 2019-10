Most-Híd pôjde do volieb samostatne, SMK dohodu odmietla

Spoločný postup už neplatí.

23. okt 2019 o 9:01 Martin Vonšák, Lucia Praus Krbatová

BRATISLAVA. Len nedávno sa strany Most-Híd a SMK dohodli na spoločnom postupe do volieb, ale už to neplatí.

Predsedníctvo Bugárovej strany síce dohodu schválilo, no vedenie SMK ju v utorok odmietlo. Ako prvý o tom informoval .týždeň, denníku SME to potvrdila aj hovorkyňa Most-Híd Klára Debnár.

Dodala, že Republiková rada SMK týmto rozhodnutím zahodila historickú príležitosť.

Spoločná kandidátka mala byť prevenciou, aby strany nakoniec nezostali mimo parlamentu. V septembrovom prieskume agentúry Focus mala koaličná strana Most-Híd 4,1 percenta hlasov a SMK niečo vyše troch percent.

Ak by kandidovali ako koalícia strán, museli by mať dohromady sedem percent. Ak pôjdu ľudia z rôznych strán pod hlavičkou jednej strany, stačí im na to päť percent.