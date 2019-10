Vyklikajte is možné koalície podľa októbrového prieskumu agentúry Focus.

27. okt 2019 o 15:04 Erik Balázs

Ak by sa parlamentné voľby konali v druhej polovici októbra, Smer by zvíťazil so ziskom 22 percent, ukázal prieskum agentúry Focus pre televíziu Markíza.

Prvenstvo v demokratickej opozícii si drží koalícia PS-Spolu, doťahuje sa na ňu strana bývalého prezidenta Andreja Kisku Za ľudí.

Kliknite sem, ak sa vám graf nezobrazuje správne.