Minúta po minúte: Na súde vypovedala Kočnerova dcéra, bude pokračovať čítanie Threemy

Na súde je aj Kočner.

4. nov 2019 o 8:22 (aktualizované 4. nov 2019 o 10:33) Adam Valček, Jakub Habas

Dianie na súde budeme sledovať minútu po minúte:

10:32 Prokurátor prečítal prepis medzi Kočnerom a používateľom, ktorý je v Kočnerovom iPhone uložený pod emotikonom jazdca na motorke. Malo by ísť o Jozefa Dučáka.

Z prepisov správ vyplýva, že sa s Kočnerom rozprávajú o analýze papiera a zmeniek. Dučák Kočnerovi podľa správ vysvetľuje ako prebieha chemická analýza atramentu, chystajú spolu argumenty, ako spochybniť posudok V. Aginskeho, ktorý si objednala Markíza. Rozprávajú sa aj o starom papiery.

Kočner okrem toho avizuje Dučákovi, že mu bude volať Roman Stahl. Je to bývalý vyšetrovateľ kauzy Technopol Servis, v ktorej je Dučák obvinený za tunelovanie majetku rovnomennej spoločnosti.

10:25 Prokurátor Ján Šanta predložil písomnú dohodu o vytvorení spoločného vyšetrovacieho tímu s Europolom, na základe ktorej Europol robil forenznú analýzu Kočnerovho iPhonu. Šanta pokračuje v čítaní Threemy.

10:10 Vyhlásili krátku prestávku, po nej sa bude ďalej čítať prepis správ z aplikácie Threema.

Na súde vypovedala Kočnerova dcéra

10:03 Šéfka právneho oddelenia TV Markíza Lucia Tandlich považuje Kočnerovej výpoveď za úbohú snahu prekryť trestnú činnosť obžalovaného.

Tóth vypovedá o účasti obžalovaného na množstve skutkov, to, že si nepamätá na jednu komunikáciu, žiadnym spôsobom neznižuje dôveryhodnosť jeho výpovede.

Tandlich okrem toho tvrdí, že Kočnerova dcéra je od Kočnera ekonomiky závislá.

10:01 Kočnerova dcéra ukončila výpoveď.

“Pán Tóth vo svojej výpovedi klamal," povedal Kočner. Keďže bola jeho výpoveď neverejná, tvrdí, že nemôže povedať konkrétne v čom. Senát však podľa neho vie, kde Tóth klamal.

"Pán Tóth so mnou komunikoval prostredníctvom Slovenskej pošty a ja som s ním komunikoval tým istým spôsobom. (...) Navštívil ma advokát, ktorého mi poslal pán Tóth, vo svojich listoch ma jemne presviedčal o tom, aby som zmenil advokáta. Ja sám som sa rozhodol, že advokátov meniť nebudem,” znie záverečné stanovisko Kočnera.

09:53 Obhajca Marek Para číta správy medzi Petrom Tóthom a Kočnerovou dcérou.

Vyplýva z nej, že sa bavia o obhajobe Mariana Kočnera. Vôbec nie je zrejmé, ako súvisí so zmenkami.

Komunikáciou sa podľa Denníka N snažia ukázať, že Peter Tóth je klamár, lebo v minulosti vypovedal na súde, že v obhajobe Kočnera sa neangažoval.

Inak povedané, obhajoba sa snaží znížiť dôveryhodnosť Petra Tótha, aby tak súd neveril ani jeho výpovedi o falšovaní zmeniek.

09:48 Šéf senátu Emil Klemanič sa pýta Kočnerovej na Pavla Ruska. Odpovedá, že ho nepozná.

“Samozrejme, že sa zmenil, máte otca vo väzbe, plus ten mediálny tlak, nie je to nič príjemné,” odpovedá Kočnerova dcéra na otázku sudkyne Pamely Záleskej.

“To sú pocity, ja sa pýtam na živobytie,” dopĺňa sudkyňa. Opäť sa teda rieši otázka, z čoho Kočnerova dcéra žije.

09:45 Lipšic sa ďalej pýta, či jej Tóth zmieňoval, že Kočner od neho chce, aby ovplyvňoval Ústavný súd alebo Špecializovaný trestný súd v záujme prepustiť Kočnera z väzby. “Nie,” tvrdí Kočnerová.

Spomínal vám otec, že mala byť na neho objednaná vražda?, pýta sa Lipšic ďalej. “Nie,” odpovedá Kočnerová.

Lipšic sa pýta, aký vzťah mala s otcom. “Neviem čo vám mám odpovedať. Je to môj otec, mám s ním vzťah ako dcéra,” tvrdí Kočnerová.

Lipšic sa zaujíma, či riešili aj rodinné problémy. “V rodine sa riešia aj problémy,” odpovedá Kočnerová.

Máte vedomosť, že si váš otec nahrával niektoré rozhovory s vami? “Nie,” odpovedá Kočnerová.

09:43 Kto vybral správy, ktoré z vášho telefónu predložila obhajoba, pýta sa Lipšic.

Kočnerova dcéra veľmi nejasne odpovedá o svojej spolupráci s obhajobou. “Ja som poskytla komunikáciu na USB kľúči,” tvrdí Kočnerová.

09:39 Prokurátor aj právny zástupca TV Markíza Daniel Lipšic sa pýtajú na vynášanie motákov z väzby.

09:37 Šanta sa pýta, z čoho Kočnerová dcéra žije. Tvrdí, že okrem materskej má príjem zo živnosti a príjem má aj jej partner. Ide asi o tisíc eur (jej príjem).

Šanta sa pýta, či žije z nejakým zdrojov svojho otca, odpovedá nejasne, vysvetľuje, že jej otec je vo väzbe a žiadne peniaze jej neposiela.

“Nemám,” odpovedala na otázku, či má dispozičné právo k nejakému účtu Kočnera. Karolína Kočnerová tvrdí, že nevie v akej výške jej otec zanechal úspory.

09:35 Prokurátor Šanta sa pýta Kočnerovej, čo bolo zmyslom jej výpovede a naznačuje, že k zmenkám zatiaľ nič nepovedala.

Obhajoba otázku namietla, svedkyňa nemusí odpovedať. Prokurátor svedkyňu upozornil, že 31. septembra 2018 neexistuje.

09:30 Prokurátor Ján Šanta sa pýta, z akej iniciatívy prišla vypovedať.

“Z vlastnej. Bavili sme sa o tom, že máme nejakú komunikáciu s Tóthom, pýtali sa ma obhajcovia, či by som bola ochotná vypovedať a povedala som, že s tým nemám problém,” odpovedá Kočnerova dcéra a dodáva, že obhajcovia jej nič nehovorili o tom, čo konkrétne má objasniť.

09:27 “Zlom nastal vtedy, keď pán Tóth nazval môjho otca vrahom, čo bolo asi päť dní potom, čo zadržali podozrivých v prípade vraždy pána Kuciaka. (...) Začal mi rozprávať, že si to objednal môj otec. Vtedy som si povedala, že tento človek nie je normálny alebo neviem, ako môže takéto niečo povedať o svojom priateľovi,” vypovedá Kočnerová.

Tvrdí, že Tóth ich so sestrou a matkou nahováral, aby otca zanechali, vykašľali sa na neho a predali majetok.

“Bolo 31. septembra, pamätám si presne, pretože vtedy zomrela moja svokra,” hovorí Kočnerová o tom, kedy naposledy videla Tótha.

09:25 “Keď k nám chodil (pozn. Peter Tóth), často sa pýtal, či máme doma tajné skrýše, či vieme, kde tie zmenky sú,” tvrdí Kočnerová.

Obhajoba sa pýta na zdravotný stav Petra Tótha. Kočnerova tvrdí, že Tóth povedal, že “berie lieky psychiatrické alebo neviem aké”.

09:20 Kočnerova tvrdí, že Tóth sa zaujímal o kauzu zmenky. “Ja sama som bola zmätená a nevidela som, čo si mám myslieť. Mala som informácie iba od Petra sprostredkovane. Pýtala som sa ho, či on vedel či sú pravé alebo falošné alebo čo. On mi povedal, že veď on sa ponúkol ako svedok, že bude svedčiť v otcov prospech. Ale Tóth povedal, že Para (Kočnerov obhajca, pozn.) je čurák a odmietol ho. Veľakrát sa stalo, že Tóth písal, že sú to sračky, za ktoré otca držia vo väzbe,” tvrdí Kočnerova.

Kočnerova dcéra tiež tvrdí, že Tóth navrhoval ako obhajcu svojho známeho, podľa nej povedal, že "táto obhajoba je na figu".

"On povedal, že má pocit, že obhajoba sa uberá zlým smerom a bolo by treba stratégiu prekopať od základu,” tvrdí Kočnerova.

09:18 Karolína Kočnerova tvrdí, že komunikácia s Petrom Tóthom zintenzívnila po zadržaní otca vlani v júni.

09:17 Predseda senátu Emil Klemanič sa pýta, ako sa komunikácia z telefónu Karolíny Kočnerovej dostala k obhajobe Mariana Kočnera.

“Obhajcovia mi povedali, že by bolo dobré si tú komunikáciu uložiť a uvidíme, že čo,” povedala Karolína Kočnerová.

09:15 “Mne jedinej telefón nebol, bol odňatý mojej sestre, bol odňatý mojej mame. Napriek tomu, že zabezpečili všetky nahrávacie zariadenia, počítače, USB kľúče, môj telefón nevzali,” tvrdí Kočnerova o domovej prehliadke, ktorú polícia urobila vlani v Kočnerovej vile na Kolibe v Bratislave.

09:13 Ako sa zmenil váš vzťah s Tóthom po zadržaní Kočnera? “Zavolal mi, že otca zadržali a povedal, že by bolo dobré ísť domov a upratať tam. Nejak som to neriešili. Moja mama mu povedala, že u nás doma nič nie je a netreba tam upratovať. Kontaktovali sme preto upratovačku, aby ho pustila do domu (Tótha). Keď išiel do domu, pýtal sa, či sa kamerový záznam ukladá. Povedala som mu, že každý týždeň sa premazávajú. On (Tóth) žiadal, aby sa premazali okamžite. Tak sme to aj urobili, kontaktovali sme firmu, ktorá to hneď premazala,” vypovedá Kočnerová.

09:10 Kočnerova dcéra hovorí, že o kauze Gamatex nevie nič. Nezaujímala sa ani o civilné súdne konania, cez ktoré Kočnerova firma žiadala Pavla Ruska a Markízu vyplatiť štyri údajne falošné zmenky.

“Náš vzťah pred otcovým zadržaním bol sporadický, občas sme si napísali, ja som mu občas napísala k jeho článkom. On mne tiež občas písal, bavili sme sa o spoločenských témach, politike, nestretávali sme sa, nemali sme blízky priateľský vzťah,” hovorí Kočnerová o vzťahu s Petrom Tóthom.

Kočnerva dcéra Karolína. (zdroj: SME - Jozef Jakubčo)

09:07 Kočnerova dcéra ide vypovedať, nevyužila svoje právo príbuzného nevypovedať.

Príbuzný má podľa Trestného poriadku právo odoprieť výpoveď, ak by ňou spôsobil svojmu blízkemu trestného stíhania alebo postih.

09:00 Kočnerova dcéra Karolína už sedí na mieste pre svedkov, čaká sa na príchod obžalovaného Mariana Kočnera.

08:22 Novinári sa už schádzajú pred pojednávačkou na dvore Ústavu na výkon väzby Bratislava.

8:20 Na poslednom pojednávaní 28. októbra senát pripustil Threemu ako dôkaz. Prokurátor Ján Šanta následne prečítal komunikáciu Kočnera s bývalým riaditeľom TV Markíza Pavlom Ruskom.

Cez Threemu sa bratríčkujú, zlaďujú si svoje výpovede na súd a dohadujú sa, aké ďalšie podklady má Rusko dodať, aby Kočner na súde vyhral. Takýto postup je zvláštny, pretože Kočner v skutočnosti žaluje o vyplatenie zmeniek samotného Ruska a až potom televíziu Markíza.

Znamená to, že Rusko s Kočnerom spolupracuje, aby sám seba prinútil zaplatiť, alebo spolupracujú preto, aby spoločne okradli televíziu o 69 miliónov eur.

Ako bude vyzerať pondelok 4. novembra?

Hlavné pojednávanie bude pokračovať o 9.00 hod. , prítomný by mal byť aj Marian Kočner, ktorý je stíhaný vo väzbe,

, prítomný by mal byť aj Marian Kočner, ktorý je stíhaný vo väzbe, Pavol Rusko dal už 28. októbra súhlas, aby sa tento týždeň pojednávalo v jeho neprítomnosti; Rusko a Kočner sa zatiaľ v tomto prípade v pojednávacej miestnosti nestretli

dal už 28. októbra súhlas, aby sa tento týždeň pojednávalo v jeho neprítomnosti; Rusko a Kočner sa zatiaľ v tomto prípade v pojednávacej miestnosti nestretli predseda senátu Emil Klemanič nečakane odvolal súhlas s online zvukovým prenosom , dôvody nevysvetlil, online zvukový prenos preto nebudeme vysielať,

, dôvody nevysvetlil, online zvukový prenos preto nebudeme vysielať, doobeda príde vypovedať Kočnerova dcéra Karolína , predvolala ju obhajoba, vraj má svedčiť o komunikácii s Petrom Tóthom,

, predvolala ju obhajoba, vraj má svedčiť o komunikácii s Petrom Tóthom, poobede je predvolaný ďalší svedok, pravdepodobne Marián Kolník , bývalý vplyvný poradca KDH a niekdajší šéf betonárskej spoločnosti Lafarge Holcim, predvolala ho obhajoba, nie je známe, prečo,

, bývalý vplyvný poradca KDH a niekdajší šéf betonárskej spoločnosti Lafarge Holcim, predvolala ho obhajoba, nie je známe, prečo, v ostatnom čase sa budú čítať listinné dôkazy , bude sa pokračovať v čítaní správ z aplikácie Threema,

, bude sa pokračovať v čítaní správ z aplikácie Threema, pojednávacia miestnosť sa nachádza v budove väzobného ústavu , preto sú tu zvýšené bezpečnostné opatrenia, novinári nebudú môcť mať telefóny, pre verejnosť je tu 70 miest, z toho 50 pre novinárov,

, preto sú tu zvýšené bezpečnostné opatrenia, novinári nebudú môcť mať telefóny, pre verejnosť je tu 70 miest, z toho 50 pre novinárov, verejnosť nie je oddelená od súdu sklom, všetci sú teda v jednej miestnosti, miestnosť strážia príslušníci väzenskej stráže, kukláči nie sú prítomní.

Ako vyzeralo pojednávanie doteraz?