Tóth v dome upratoval, hovorí Kočnerova dcéra

Kočnerová sa snažila spochybniť dôveryhodnosť exsiskára, ktorý svedčí proti jej otcovi.

4. nov 2019 o 18:44 Peter Kováč

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/Mcy8nBUjXQg

BRATISLAVA. Keď ho v júni minulého roku zatkli, odchádzal Marian Kočner zo svojej vily na bratislavskej Kolibe v dobrej nálade a z policajného auta kýval do kamier.

V pondelok jeho dcéra Karolína na pojednávaní v kauze falšovania zmeniek televízie Markíza, naznačovala, čo sa dialo potom.

Pred súdom povedala, že hneď po policajnom zásahu ju kontaktoval jeden z hlavných Kočnerových spolupracovníkov, bývalý novinár a siskár Peter Tóth.

„Zavolal mi, že otca zadržali, a povedal, že by bolo dobré ísť domov a upratať tam,“ povedala Kočnerová. Pustila ho tam vraj upratovačka, ktorú o to požiadali.

Súvisiaci článok USB, tajná kamera v puzdre od DVD aj zbrane. Ako v Kočnerovej vile našli nahrávku Gorila Čítajte

„Keď išiel do domu, pýtal sa, či sa kamerový záznam ukladá. Povedala som mu, že každý týždeň sa premazávajú. On (Tóth) žiadal, aby sa premazali okamžite. Tak sme to aj urobili, kontaktovali sme firmu, ktorá to hneď premazala," hovorila Kočnerová.

Čo robil Tóth v dome, nespresnila.

Polícia na stole v dome neskôr našla napríklad USB kľúč, na ktorom bola nahrávka Gorila.