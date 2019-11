Dobré ráno: Ako sa moja bakalárka stala dôkazom na súde s Kočnerom

Prečo sa školská práca Niny Sobotovičovej dostala na súd.

5. nov 2019 o 23:09 Tomáš Prokopčák, Nina Sobotovičová

Vypočujte si podcast

V roku 2017 Nina Sobotovičová, vtedy online editorka denníka SME písala svoju bakalársku prácu o kauze Gamatex.

Urobila vtedy rozhovory s Pavlom Ruskom a Marianom Kočnerom, ktorý z ich pohľadu opisovali situáciu okolo televízie Markíza. Vtedy sa o kauze zmenky ešte nevedelo.

Ako sa z jednej bakalárky stal dôležitý dôkaz na súde, prečo o nej bola svedčiť, čo sa na súde s Kočnerom dialo a ako jej školská práca s týmto súdom súvisí?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva práve s Ninou Sobotovičovou.

Krátky prehľad správ

Prezidentka by o zákone, ktorý navrhuje predĺžiť volebné moratórium na 50 dní, mala rozhodnúť už tento týždeň. Dá sa predpokladať, že Zuzana Čaputová zákon nepodpíše: už v minulosti povedala, že 50 dní je pridlho a že pochybuje o ústavnosti tejto zmeny.

Šéfom Najvyššieho súdu by chcel byť dvaja uchádzači. O post predsedu Najvyššieho súdu sa uchádzajú Alena Šišková a Ján Šikuta, voľba predsedu sa má odohrať 25. novembra. V prvej voľbe sa nepodarilo zvoliť žiadneho kandidáta.

Robert Fico už v Bonaparte údajne nebýva od júla a plánuje si nájsť nový prenájom. Povedal, že v komplexe, ktorý postavil daňový podvodník Ladislav Bašternák, nebýva už od 15. júla. Zatiaľ nepovedal, kde by po novom chcel bývať.

Spojené štáty v pondelok oficiálne naštartovali proces, ktorým chcú odstúpiť od záväzkov vyplývajúcich z parížskej klimatickej dohody. Za tento krok už administratívu Donalda Trumpa kritizovala viaceré európske krajiny, ale dokonca aj Rusko či Čína. V roku 2015 klimadohodu podpísalo takmer 200 štátov, ktoré sa zaväzujú obmedziť emisie skleníkových plynov.

Vesmírna sonda Voyager 2 je druhým ľudským telesom, ktoré opustilo našu slnečnú sústavu a dostalo sa do medzihviezdneho priestoru. Stalo sa tak minulý rok koncom novembra, teraz vedci zverejnilio, na čo sonda letiaca k iným hviezdam narazila. Ukázalo sa napríklad, že v medzihviezdnom priestore je oveľa silnejšie magnetické pole.

Odporúčanie

Dnes bude odporúčanie trochu netradičné, nepoviem vám totiž nič konkrétne. Skôr to bude taká prosba: ak vám záleží na hľadaní faktov a chcete podporiť slobodnú prácu dobrých novinárov, predplaťte si nejaké noviny, časopis alebo web. Nemusíte to byť práve SME – ale teda, potešili by ste nás – ale vyberte si nejaká dobré médium a predplácajte si ho: digitálne alebo trebárs v tlači. Tým žurnalistike pomôžete najviac. Ďakujeme.

