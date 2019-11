Simulované voľby poskytli študentom cenné informácie

Najbližšie kolo simulovaných študentských volieb bude približne tri týždne pred voľbami do NR SR.

19. nov 2019 o 14:30 SITA

BRATISLAVA. Simulované študentské voľby môžu študentom stredných a vysokých škôl pomôcť prezentovať svoj názor a priblížiť im najmä spôsob, ako voľby fungujú.

Zhodlo sa na tom v utorok viacero účastníkov panelovej diskusie v rámci tlačovej konferencii k simulovaným Študentským voľbám do NR SR.

Študentské voľby sú apolitickou iniciatívou a konajú sa šiestykrát. Ich primárnou úlohou je najmä vychová mladých k aktívnemu občianstvu.

Trojica študentov, ktorí simulované voľby na svojich školách organizujú a trojica predstaviteľov mimovládnych organizácií, zameriavajúcich sa na občiansky aktivizmus, prezentovali na diskusii svoje názory, skúsenosti a odporúčania.

Najbližšie kolo volieb bude prebiehať približne tri týždne pred oficiálnymi voľbami do NR SR, ktoré Slovensko čakajú v roku 2020.

Cenné informácie pre študentov

Členka rady mládeže v Banskej Bystrici študentka Natália Zigmundová uviedla, že k organizovaniu volieb ju motivovali aj rozhovory so spolužiakmi, pri ktorých zistila, že mnohí nevedia, koho voliť alebo nerozumejú volebnému mechanizmu.

„Študenti by mali byť dobre informovaní. Je veľmi dôležité, koho budú voliť, aby volili zodpovedne a najmä, aby voliť vôbec išli. Preto som si chcela dať záležať na tom, aby prišli s tým do reálneho kontaktu, aby videli, že na ich názore záleží,“ vysvetlila.

Zdôraznila tiež, že voľby na škole zorganizovali so spolužiakmi aj napriek nevôli vedenia školy, a to pomocou petície, ktorú podporilo 200 z 240 študentov.

Vyšší záujem o veci verejné

Študent, ktorý sa podieľa aj na mládežníckom parlamente v Nových Zámkoch Richard Prutkay priblížil, že na škole, ktorú navštevuje, učitelia voľby uvítali a študenti zaujali, paradoxne, neutrálny postoj. Následne po voľbách sa ich názor zmenil.

„Všimol som si, že keď sme robili voľby na škole, viacero ľudí sa začalo aktívne zaujímať o politiku, keďže zistili, že aj ako mladí ju môžu zmeniť a že ich názor chcú ľudia vedieť,“ dodal.

Študenti - dobrovoľníci organizujú voľby od návrhu plagátov až po vyhodnotenie výsledkov. Študentské voľby sú apolitický projekt, nepropagujú žiadnu konkrétnu stranu alebo hnutie, ale prostredníctvom zážitkového vzdelávania vychovávajú k aktívnemu občianstvu.

K tomu by mala študentov viesť aj občianska náuka. Zakladateľ vzdelávacieho portálu zmudri.sk Julian Gerhart uviedol, že by uvítal, ak by sa na jej výuku kládol väčší dôraz.

„Pri predmetoch s občianskou témou cítim veľké nedostatky. Privítal by som, aby sa pravidelne počas celého školského roka viedla diskusia o vývine politiky na Slovensku,“ apeloval. Chápe však, že je to pre učiteľov náročne, keďže sa snažia o to, aby hodiny občianskej náuky ostali apolitické.

Pod záštitou Jurinovej a Trnku

Aktuálne študentské voľby organizuje tím študentov z celého Slovenska pod záštitou Rady mládeže Bratislavského kraja.

Študentské voľby v roku 2018/2019 sa konali pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej a predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku.

Študentské voľby do Európskeho parlamentu organizovala Kancelária Európskeho parlamentu a organizačný tím spolupracoval okrem škôl aj s regionálnymi mládežníckymi organizáciami, mestskými parlamentmi mladých, regionálnymi radami mládeže, samosprávnymi krajmi a centrami Europe Direct.

Školy sa môžu prihlásiť do simulovaných Študentských volieb pomocou stránky studentskevolby.sk.