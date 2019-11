Politický marketér: Zmanipulovaný prieskum nemá pre politika zmysel

Martin Lengyel pracoval pre Mikuláša Dzurindu, zakladal aj televíziu TA3.

21. nov 2019 o 20:27 Daniela Hajčáková

Martin Lengyel bol hovorcom premiéra Mikuláša Dzurindu, pracoval aj v regionálnych kampaniach pre kandidátov Smeru, aj vo volebnom štábe ukrajinského politika Viktora Juščenka. Zakladal televíziu TA3 a spúšťal aj Rádio Aktual. V minulosti rokoval aj o tom, že by sa stal členom mediálneho tímu vtedajšieho premiéra Roberta Fica.

Lengyel hovorí, že v súčasnosti pracuje najmä na volebných kampaniach v zahraničí, pre slovenské politické strany vypracúva prieskumy.

Koľko stojí prieskum, ktorý si objedná politická strana?

To je relatívne. Závisí to od toho, či robíte krátky prieskum, alebo hlbší, či ho robíte telefonicky, alebo ide o terénny zber dát, alebo, nebodaj, ešte aj focusové skupiny.

Môže sa to pohybovať dajme tomu od päťtisíc do pätnásťtisíc eur. Naozaj záleží na parametroch prieskumu a na forme, akou sa robí.

Koľko dávajú strany najčastejšie za bežný prieskum?

To bude niekde na polceste v cenovom rozmedzí, ktoré som spomenul. Ale pozor, dôležité je napríklad aj to, či pracujete so špecialistom na volebné kampane, ktorý vám prieskum navrhne.

Záleží na tom, či chcete odmerať len svoje preferencie, alebo chcete ísť hlbšie a poznať ich potenciálny vývoj, odkiaľ sú vaši voliči a kam odchádzajú, ako máte nastavené programové posolstvo, aké sú vaše silné a slabé stránky.

Prieskum sa dá postaviť veľmi jednoducho aj veľmi hlboko. Hĺbkový prieskum, samozrejme, zverejňovať nebudete. Je to váš strategický interný dokument, na základe ktorého kreujete kampaň.

Väčšinou sa dozvieme z prieskumov preferencie strán. Čo si ešte strany zisťujú o svojich voličov?