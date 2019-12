Minúta po minúte: Pokračuje súd v kauze zmenky, vypovedá exmanželka po Ernestovi Valkovi

V utorok vypovedal svedok Pavol Varga.

4. dec 2019 o 9:08 (aktualizované 4. dec 2019 o 9:39) Adam Valček, Martin Vonšák

Aktualizovať článok

Naposledy aktualizované pred ...

V stredu pokračuje 17. dňom hlavné pojednávanie v kauze zmeniek TV Markíza.

Znalci ani tento týždeň vypovedať neprídu.

Rusko dal súhlas na čítanie dôkazov a výsluch niektorých svedkov vo svojej neprítomnosti.

V utorok vypovedal svedok Pavol Varga.

Prečítajte si, ako prebiehalo hlavné pojednávanie doteraz.

Dianie na súde v kauze zmenky budeme sledovať minútu po minúte

9:39 Kočner má priestor na konečné vyjadrenie k výsluchu. Valkovej výpoveď zľahčuje slovami, že sa ako advokát nikdy nerozprával o konkrétnostiach ani s rodinou.

Pochytil sa s Valkovou, pretože tvrdí, že príhoda s činskou reštauráciou nie je pravdivá. Valková argumentuje, že určite to je pravda. Kočner v záverečnom stanovisku opisuje svoje vzťahy s Valkom a Ladislavom Rehákom.

"Nevidím jediný dôvod, pre ktorý by sa pán Valko o tejto záležitosti bavil so svojou manželkou," tvrdí Kočner o kauze zmenky.

09:23 Mandzák sa pýta na informácie o Ivanovi Beňačkovi, ktorý vypovedal v utorok. Valková hovorí o príhode, keď sa Beňačka ozval Valkovi po prepustení Valka z väzby v kauze Rehák. Ernest Valko Beňačku podľa Valkovej považoval za pochybného človeka, na stretnutie s ním si preto vzal novinárku Ľubu Lesnú.

Mandzák sa ďalej pýta, či Valková má vedomosť o tom, že by kancelária Valko & Partners robila analýzu zmluvy medzi Sylvou Volzovou a Ivanom Beňačkom o predaji obchodného podielu v Markíze.

“ Môj manžel sa vyjadroval v tom zmysle, že pán Kočner by mohol byť nebezpečný. „ Oľga Valková

9:20 Výsluch doteraz viedol právny zástupca TV Markíza Daniel Lipšic a prokurátor Ján Šanta, k slovu sa tearz dostal Kočnerov obhajca Michal Mandzák. Pýta sa na Sylviu Volzovú.

“Môj manžel mi spomínal, že ju zastupoval ohľadne Markízy. Viem, že sa nepohodli s pánom Ruskom a požiadala vtedy manžela o právne rady,” vypovedá Valková. “Ja si myslím, že to bolo hneď na začiatku toho sporu a predpokladám, že sa vzdal zastupovania, keď sa stal členom licenčnej rady,” vypovedá Valková.

09:15 “Pána Kočnera si nevážil ako človeka, ktorý poctivo podniká. Myslím si, že ho mal za človeka, ktorý neférovo prichádza k peniazom, o čom svedčí aj jedna príhoda. Ja som pána Kočnera spoznala v čínskej reštaurácii, kde mal vulgárny výstup na časníkov, kde ich nazval šikomookými opicami. Bolo to veľmi nepríjemné, išiel z toho až strach. Odišli sme potom. Môj manžel sa vyjadroval v tom zmysle, že pán Kočner by mohol byť nebezpečný,” vypovedá Valková o Kočnerovi.

09:12 Valková vypovedá, že o zmenkách sa prvýkrát dozvedela niekedy vlani v lete z médií.

Aká bola vaša prvá reakcia? “Čo sa týka zmeniek, to ma nechalo ľahostajnou. Vyrušilo ma, že pán Kočner označil môjho bývalého manžela ako niekoho, kto im radil a pripravoval toto. Vyrušilo ma to, pretože môj manžel by zákon neporušoval (Valko bol členom licenčnej rady, Kočner s Ruskom tvrdia, že im radil pri kauze Gamatex, čo by bol konflikt záujmov, pozn. red.),” vypovedá Valková.

09:08 Začal sa 17. deň hlavného pojednávania v prípade zmeniek TV Markíza.

Vypovedá Oľga Valková, exmanželka zavraždeného Ernesta Valka. Tvrdí, že Ernest Valko mal ku Kočnerovi dešpekt. “Nemám,” odpovedala Valková na otázku, či má informáciu, že by Valko radil Kočnerovi, Volzovej alebo Ruskovi ohľadne zmeniek.

Rusko a Kočner tvrdia, že práve Valko im navrhol riešenie kauzy Gamatex formou údajných zmeniek.

Oľga Valková na súde. (zdroj: SME - JOZEF JAKUBČO)

Ako vyzeralo pojednávanie doteraz?